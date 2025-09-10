А деньги откуда брать? Раскритиковали желание властей Латвии рубить молодые деревья

Более 20 организаций подали возражения против внесенных Министерством земледелия поправок к закону о лесе, которые предусматривают снижение возраста рубки для ряда пород деревьев.

Свои возражения подали ООО "Silvasert", Латвийский союз экспертов качества древесины, Латвийское общество пермакультуры, организация "Mēs Ēdolei", объединение инвентаризаторов леса, организация "Drosme darīt", молодежная организация "Protests", Латвийское ботаническое общество, "Radi vidi pats", "Plieņciemam" и ООО "Taxatio".

Возражения также подали Клуб охраны окружающей среды, объединение "Zaļā brīvība", объединение "Latvijas ainavas", Латвийский фонд природы, Латвийское орнитологическое общество, Всемирный фонд дикой природы, ООО "Saulgozes D", организация "Puse Latvijas", Министерство финансов, Министерство климата и энергетики, Министерство культуры, Министерство сообщения, Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) и Государственная канцелярия.

Несколько организаций, в том числе Госканцелярия, выступают против предложенной Минземледелия редакции об изменении возраста основной рубки, заявляя, что не была проведена необходимая оценка воздействия на окружающую среду, а поправки были поспешно внесены без участия общественности. Министерство сообщения отмечает, что основное внимание должно быть уделено влиянию законопроекта на выбросы углекислого газа и достижение климатических целей 2030 года, а также долгосрочному влиянию поправок на выбросы CO2 с целью достижения климатической нейтральности в 2050 году.

Со своей стороны МУУРР не поддерживает принятие поправок к закону о лесе до того, пока не будут утверждены Основные направления развития лесной и смежных отраслей на 2025-2032 гг., не проведена стратегическая оценка воздействия этих направлений на окружающую среду и не представлена комплексная оценка влияния поправок на достижение климатических целей Латвии.

Госканцелярия также не поддерживает принятие законопроекта в срочном порядке, так как получила более 35 заявлений от частных лиц о необходимости организации публичных консультаций по законопроекту Минземледелия. Латвийское ботаническое общество считает, что значительное сокращение возраста рубки окажет прямое негативное влияние на устойчивость леса как экосистемы, сократит разнообразие жизнеспособных видов в нем, отрицательно скажется на долгосрочном выживании леса и связанных с ним видов.

Как сообщалось ранее, Минземледелия предлагает снизить возраст основной рубки для ряда пород деревьев, включая ель, на 30 лет - с 81 до 51 года. Основной возраст рубки сосны будет снижен на 20 лет - со 101 до 81 года, для березы и ольхи - на 20 лет, с 71 до 51 года, а для осины - на 10 лет, с 41 до 31 года.

В то же время не планируется менять возраст вырубки дуба и лиственницы - 101 год, а также ясеня, липы, вяза и клена - 81 год.