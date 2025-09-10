Меньше учиться и быстрее на работу! Предприниматели хотят изменить систему ПТУ

Сейчас студенты ПТУ и техникумов, поступая на обучение после 9-го класса, учатся аж четыре года. При этом значительная часть учебного времени уходит на общеобразовательную программу средней школы. Хотя по статистике, лишь меньшая часть выпускников ПТУ потом поступает в вузы.

Латвийское радио сообщает, что Конфедерация работодателей призывает минобраз пересмотреть программу обучения, сократив само время учебы в ПТУ. При этом упор предлагается делать именно на обучении профессиональному ремеслу. Цель предлагаемой реформы - чтобы молодые люди быстрее выходили на рынок труда. Ведь рабочих рук не хватает.