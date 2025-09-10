Baltijas balss logotype
Меньше учиться и быстрее на работу! Предприниматели хотят изменить систему ПТУ

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Меньше учиться и быстрее на работу! Предприниматели хотят изменить систему ПТУ

Предлагается делать упор на профессиональные дисциплины, а не на общеобразовательные.

Сейчас студенты ПТУ и техникумов, поступая на обучение после 9-го класса, учатся аж четыре года. При этом значительная часть учебного времени уходит на общеобразовательную программу средней школы. Хотя по статистике, лишь меньшая часть выпускников ПТУ потом поступает в вузы.

Латвийское радио сообщает, что Конфедерация работодателей призывает минобраз пересмотреть программу обучения, сократив само время учебы в ПТУ. При этом упор предлагается делать именно на обучении профессиональному ремеслу. Цель предлагаемой реформы - чтобы молодые люди быстрее выходили на рынок труда. Ведь рабочих рук не хватает.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го сентября

    Латвия никогда впредь не сможет восстановить обучение многим специальностям, востребованным ранее. Например специальности хотя - бы токаря-инструментальщика работающего руками, а не на станках с ЧПУ. Потому что не осталось в Латвии мастеров, которые могли бы передать тонкости ручной работы этой профессии, при работе с металлом.

