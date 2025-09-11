Премьер выразила недовольство школьной успеваемостью. Ее тут же исправили

В целом в этом году в основной школе было сдано 51 599 экзаменационных работ, а в средней — 62 707 работ. И вот что интересно: чем старше становятся дети, тем больше они недовольны выставленными оценками. Судите сами: если в основной школе в этом году обжаловали результаты 324 экзаменационных работ, то в средней — уже 1889. Таким образом в целом набралось 2213 апелляций от школьников, уверенных, что их недооценили, к ним придрались и занизили баллы.

По каким же предметам дети чувствуют себя особо ущемлёнными? Представьте, в первую очередь — по математике. И это при том, что для успешной сдачи экзамена в основной школе сегодня достаточно набрать всего лишь 10%, а в средней — лишь 20%! Тем не менее, его провалили более 3 тысяч школьников.

Вот тогда Силиня и выразила публично своё недовольство. «Недопустимо, что у нас есть дети, которые учатся 9 лет и не могут сдать экзамены даже на 10%», — заявила премьер-министр. И поручила министру образования и науки Даце Мелбарде искать решения, чтобы впредь не возникало таких ситуаций.

Не прошло и нескольких месяцев, как статистику подправили. В основной школе улучшили результаты по математике почти в половине жалоб (из 122 удовлетворили 51), в средней — в трети (из 663 жалоб удовлетворили 229).

Отсюда вопрос — что это было? Латвийское образование оказалось не так плохо, как казалось ранее? Но тогда, выходит, в экзаменационной комиссии засели натуральные вредители, которые пытались выставить наших школьников в негативном свете? Это ж немыслимо, чтобы сразу 280 детям не дали блеснуть математическими знаниями в то время, как они у них, оказывается, были!

Примерно та же история с латышским: 297 апелляций (в целом, в основной и средней школе), из них удовлетворено 118 — то есть третья часть. И с английским: 280 апелляций, из них удовлетворено 111 — это почти сорок процентов. Нет, ну точно надо искать вредителей.

В общем, зря взрослые переволновались. С образованием у нас все ок. Вот с самооценкой детей проблемой: не все двоечники осознали свои права, не все обжаловали результаты. Только 2213 апелляций — это позорно мало. Надо улучшить эти показатели, равно как и улучшить цифру по удовлетворённым жалобам: пусть Минобразования над этим ещё поработает. Возможно, также стоит раздавать формы для обжалования оценок прямо перед экзаменом — пусть дети сначала жалуются, а потом сдают. Так будет спокойней и экзаменаторам, и министру образования, и премьер-министру, и всей нашей образованной стране.