Высадят на окраине: пригородные автобусы уберут из центра Риги 0 1894

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Высадят на окраине: пригородные автобусы уберут из центра Риги

Вместо автовокзала в центре столицы конечные остановки такого транспорта планируется перенести в новые центры мобильности ближе к границам города, где можно будет пересесть на городской общественный транспорт. Дума считает, что это поможет разгрузить центр, рассказывает LSM+.

Строительство такого центра мобильности скоро должно завершиться в Кенгарагсе.

«Конечно, для всех международных автобусов или из дальних регионов — из Кулдиги или Даугавпилса — ничего не поменяется. Они поедут до конца. Но мы говорим про Рижский регион. Здесь надо менять систему. Возле Риги нужно создать внутреннюю транспортную сеть. Так мы сделаем давление на Центральный автовокзал меньше», — объясняет замысел вице-мэр Марис Спринджукс.

Поскольку государство сократило дотации на региональный транспорт на 30%, то, по замыслу руководства Риги, автобусы Rīgas satiksme должны будут забирать пассажиров из ближних самоуправлений — Марупе, Саласпилса, Адажи и других. А пригородные автобусы могли бы обеспечить рокадные маршруты между региональными центрами, минующие столицу.

«Марупский край может улучшить соединение между Пиньки и Яунмарупе, где сегодня не курсирует общественный транспорт», — приводит пример Спринджукс.

Пассажирам автобусов, однако, такие идеи не очень по душе.

«Например, есть люди с инвалидностью. Их высадят там, где-то на окраине. А они не из Риги, не знают, куда им податься. На мой взгляд, это плохая идея», — комментирует Эмилс.

Руководство Рижского международного автовокзала отмечает, что сейчас здесь хорошо справляются с потоком автобусов, а вот новая идея думцев может отразиться на пассажирах.

С идеей переформатирования работы пригородного транспорта Спринджукс отправился на совещание в Министерство сообщения. Окончательное решение пока не принято.

#общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
