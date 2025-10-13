А вот болеть не надо, особенно в то время, когда в государстве ЕС и НАТО принято пресловутое политическое решение — не увеличивать никаких расходов, кроме военных. То есть, цены-то на все продолжат расти, а ассигнования на здравоохранение останутся прежними. Единственное, что остается — искать внутренние ресурсы.

И вот Государственный контроль проводит ревизию в учреждениях, подведомственных Минздраву. Результаты вышли весьма малоприятными для ведомства Хосама Абу Мери («Новое Единство»).

«Реформ нет, персонала недостает...»

Это констатирует уже название информационного материала, представленного членом совета Госконтроля Майей Аболиней для Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. В течение года бюджет выделяет больницам ЛР около 700 млн евро, или 40% расходов здравоохранения. Только на приемные покои стационаров — 100 миллионов.

На карте Латвии красуется одна большая точка с римской V – в Риге сосредоточены три больницы 5-го уровня: Восточная клиническая (Гайлэзерс), Страдиня, а также Детская.

Еще в республике есть шесть больниц 4-го уровня. Остальное — так, по мелочи. Перевязку еще сделают, а вот несложную операцию вряд ли. К примеру, когда мой знакомый на рыбалке в Краславе загнал себе крючок в палец, извлечь его под анестезией удалось только в Даугавпилсе...

Тем не менее в стране производится около 300 тысяч госпитализаций в год — то есть, в среднем, каждый шестой латвиец лечится в условиях стационара.

Как и было отмечено, львиная доля приходится на крупнейшие больницы V уровня (43% пациентов), затем с существенным отрывом следуют IV уровень (27%), III уровень (10%), II уровень (3%) и I уровень (2%). Понятно, что в условиях той же Курземе, к примеру, приходится мерить десятки км до ближайших серьезных стационаров в Лиепае или Вентспилсе. А ведь требованиями к больницам, по Госконтролю являются: «Красивое здание. Современное оборудование. Близко к дому. Умелый персонал».

Между тем, в Латвии даже приемные отделения имеются теперь не во всех больницах — в 5 из 41 они ликвидированы. Госконтроль констатирует: «У пациентов нет равноправных возможностей получить качественные услуги ухода за здоровьем. В больницах одного уровня отличаются корзина услуг и качество. В приемных отделениях не хватает медицинского персонала».

Что такое DRG

Познакомиться с этой таинственной аббревиатурой Вашему автору довелось при изучении таблицы ревизии, где этот набор букв занимает 1-е место среди расходов всех больниц (43%), и большую часть в больницах V уровня (51%).

«Система связанных с диагнозами групп (DRG), – поясняет сайт Национальной службы здоровья, — это международно признанный инструмент организации системы здравоохранения, обеспечивающий единое понимание медицинских услуг как для медицинских работников, так и для финансовых специалистов. Система DRG используется для учета, оплаты и анализа медицинских услуг, предоставляемых пациентам в условиях стационара».

По системе DRG государство платит больницам в 16 различных видах. Госконтроль свидетельствует: «Тарифы длительно не актуализировались, ибо их «формулы» не соответствуют финансовой ситуации. Непрерывные поправки финансирования в течение года и непрозрачный порядок их передела».

А вот отдельно идут, по всем больницам Латвии — оплата назначенных услуг (19%), оплата неотложной медицины и работы приемных отделений (14%), оплата обсервации пациентов в течение 24 часов (2%), оплата прочих услуг (22%). Чем ниже уровень больницы, тем больше в ней доля услуг неотложной помощи — к примеру, в I уровне она составляет 48%.

Кстати, на всякий случай подсчитали, что будет, если на I и II уровнях ликвидировать приемные отделения вообще — это ж 12,5 млн евро в год можно было бы сэкономить.

Национальное медицинское начальство формально имеет внешний контроль — Инспекцию здоровья. Однако, как свидетельствует Государственный контроль, результаты проверки оной не принимаются во внимание... с 2019 года! То есть, еще до ковидобесия и военно-санкционного периода. А с предложениями Всемирного Банка, который тоже заглядывает в больницы ЛР с проверками, дело обстоит еще хуже — с 2016 года их игнорируют.

Изменения будут, но к 2029 году

Такой срок введения пяти основных улучшений установил для Минздрава Госконтроль. Итак, через 4 года в Латвии:

«В упорядоченной сети больниц у пациентов будут равноправные возможности получать качественные больничные услуги. Больницы получат справедливую оплату за качественные услуги. Перепрофилировать и надзирать за больничной сетью. Оптимизировать и надзирать за сетью приемных отделений. Ввести качественные показатели и их связывать с финансированием. Актуализировать тарифы и совершенствовать систему DRG».

Со своей стороны, Минздрав представил парламентской комиссии... опыт коллег. В Эстонии, к примеру, уменьшили количество больниц и вовсе до 17. То есть, 41% от количества таковых в нашей республике, тогда как население соседней страны составляет 69% от Латвии. Можно только завидовать концентрации медицинского капитала у эстонцев, тем паче, что больницы там теперь работают в режиме 24/7.

Литва же поставила задачу обеспечить доставку в больницы в течение 60 минут из любого места жительства в стране: «Расширяется набор амбулаторных услуг, укрепляются команды семейных врачей и развиваются дневные стационары, чтобы уменьшить ненужные госпитализации и способствовать уходу ближе к дому».

Амбулаторные центры здоровья в соседней республике — подчиняются самоуправлениям. К слову, есть и в Риге прекрасная 1-я городская больница, со старинными традициями, в самом центре столицы — да вот только наш мэр Виестурс Клейнбергс, даром что от партии «Прогрессивные», не спешит помогать уникальному лечебному учреждению. Это — общество капитала самоуправление, коим рулит исполнительный директор Янис Ланге...

А ведь есть еще путь Австрии, которая вообще перевела часть амбулаторных услуг... в цифровой формат. То есть, вместо того, чтобы идти на прием к врачу, больные теперь общаются с доктором в режиме онлайн. В Латвии это называется «телемедициной».

Но, все-таки, в ближайшее время больницы локального значения — оставят. И даже обеспечат в них отделение неотложной помощи — интерниста, хирурга, дежурного врача; стационар — терапию и хронические заболевания; дневной стационар — краткосрочную хирургию; амбулаторную часть. Хотя в будущем малые больницы, возможно, сделают частью «экосистем» больниц университетских — здесь предполагается дискуссия...

Не доплачивают

В 2025 году, по данным Госконтроля, в результате «внутренней несправедливости» Минздрава, Восточная больница (Гайльэзерс) недосчиталась финансирования в 12,7 млн евро; Страдиня — 6,8 млн евро.