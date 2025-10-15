Baltijas balss logotype
Неудачная лексика: «Это не наша проблема, что произойдёт с выродками оккупантов!» 5 4505

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
press.lv
Изображение к статье: Неудачная лексика: «Это не наша проблема, что произойдёт с выродками оккупантов!»

Главе Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварсу Аболиньшу в соцсети Твиттер/X задали провокационный вопрос и попросили оценить грубое высказывание предпринимателя и волонтера Валтса Далбиньша в сторону русскоязычных.

Далбиньш в Твиттере/X заявил следующее:

"Нужно выгнать эту русню из школ, если они не знают латышского. Это не наша проблема, что произойдёт с выродками оккупантов! Пусть учат латышский год или пять частным образом за деньги своих тупых родителей или катятся к чёртовой бабушке, нам всё равно. хватит нянчится с дегенератами".

Высказывание Далбиньша Аболиньш открыто оценить не смог, отметил лишь, что Далбиньшем использовалась неудачная лексика.

"Конечно, лексика не ок. Но я говорю о попытке переосмыслить ценности — представить советских оккупантов жертвами, а латышей — угнетателями. Это аморально и неприемлемо", - ответил на это Аболиньш.

Вся дискуссия разгорелась под его публикацией о том, что нельзя допустить дискуссий о том, что русское население Латвии становится жертвами агрессивного большинства.

"Ни въехавшие во время советской оккупации русские, ни просто латышские русские как группа не являются жертвами, угнетёнными большинством или латышами.

Снос памятника оккупантам, запрет русскоязычных каналов ненависти и закрытие русских школ не были поспешными. Совсем наоборот.

Все те, кто выступает за усиление роли латышского языка, — не мистические националисты и консерваторы с оскорблениями. Такое определение людей рамками, на мой взгляд, является целенаправленным разделением общества. В конце концов, фракции «Согласие» и «A/Par» также голосовали за усиление роли латышского языка после начала войны.

Есть ещё те, кого депортировала советская власть, и я категорически не могу согласиться с аргументами исследователя Мартиньша Хирсса (@MHirss) (речь идёт о тексте, опубликованном на портале Satori "Болтуны не позволяют русским полюбить Латвию").

Представление того, что въехавшие во время оккупации - жертвы, а латыши - угнетатели — просто недопустимо", - считает Аболиньш.

Оставить комментарий

(5)
  • mk
    mihails kozlovskis
    15-го октября

    Вот господина даблнинша за это высказывание небось в разжигании межнациональной ненависти некто не осудит пожуря и все а если такое в скажет к тото из русских такое напесал про латышей уже сидел бы в тюрьме а иму подобные безнаказано могу такое говорить для них толь и действует свобода слова

    16
    1
  • A
    Aleks
    15-го октября

    61% евреев в США считают Израиль военным преступником,39%евреев считают ,что в Газе происходит геноцид,а 68% евреев считают Нетаньяху очень нехорошим человеком и политиком. Что можно сказать о коллаборантах типа Далбиньша и тех,кого евреи США считают военными преступниками и нацистами?!

    Никакой разницы нет -все должны быть наказаны и это будет.Дело времени,долбодалбиньш😈🔯👽

    Ю

    31
    2
  • З
    Злой
    15-го октября

    А что реагировать на ёпнутого дол.bojoba у которого с мозгами ноль полный.

    61
    2
  • lo gos
    lo gos
    15-го октября

    Смерть фашистам, хотя они и сами скоро сдохнут, всю страну разворовали, всю промышленность убили, по кредитам уже не могут отдавать, молодежь вся уехала, войны нет а население потеряли - вот такие ублюдки рулят.

    81
    1
  • З
    Злой
    15-го октября

    Запрет каналов.......? Бу-га-га.....наивные люди, верят как дети что якобы запретили, смех один!

    55
    2
Читать все комментарии

Видео