Этот сериал уже надоел: прогноз погоды на пятницу

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2025
LETA
Изображение к статье: Этот сериал уже надоел: прогноз погоды на пятницу

В четверг вечером и в пятницу на большей части Латвии ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

На юге страны ожидается больше всего осадков, тогда как самая солнечная пятница прогнозируется в Видземе.

В течение ночи и дня ветер будет слабым, возможно безветрие.

Температура воздуха в утренние часы понизится до +3...+7 градусов, местами на севере Видземе - до +1 градуса. Днем температура не превысит +6...+11 градусов.

В Риге иногда ожидаются дожди, днем выглянет солнце. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться между +6 и +9 градусами.

#погода
Оставить комментарий

Видео