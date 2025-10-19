Любой житель Латвии, чей дом полностью или частично обогревает печка или камин, знает, что отапливать жилье, лучше хорошими дровами.

Однако дрова, особенно в больших количествах, стоят немалых денег, поэтому некоторая часть жителей пытается совмещать «полезное с приятным»: поддерживать тепло в своем доме, сжигая в печках и/или каминах не совсем подходящие для этого вещи, попутно экономя на оплате за утилизацию бытовых отходов.

Поскольку явление это отнюдь не редкое, Государственная служба окружающей среды (VVD) решила напомнить, что сжигание бытовых отходов в Латвии строго запрещено: такие действия наносят вред окружающей среде и ставят под угрозу здоровье людей, и, соответственно, влекут за собой административное наказание. При этом запрет распространяется не только на пластиковые изделия и бытовые отходы, но и на обработанную древесину и отслужившую свое деревянную мебель.

Как поясняют в VVD, вред экологии наносит даже небольшое количество «некондиционных» отходов, сожженных в печи или камине. При низких температурах отходы сгорают не полностью, образуя токсичные промежуточные продукты.

VVD предупреждает: за нарушения, связанные с ненадлежащей утилизацией отходов (включая сжигание), физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 1000 евро, а юридические лица — до 2800 евро.

Если же кто-то кое-где у нас порой сжигает отходы в печке, камине или просто на костре на личном участке, VVD рекомендует сообщать об этом в муниципальную полицию.