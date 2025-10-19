Baltijas balss logotype
Штраф до 2800 евро: в Латвии категорически запретили сжигать в печках диваны и кресла

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Штраф до 2800 евро: в Латвии категорически запретили сжигать в печках диваны и кресла

Любой житель Латвии, чей дом полностью или частично обогревает печка или камин, знает, что отапливать жилье, лучше хорошими дровами.

Однако дрова, особенно в больших количествах, стоят немалых денег, поэтому некоторая часть жителей пытается совмещать «полезное с приятным»: поддерживать тепло в своем доме, сжигая в печках и/или каминах не совсем подходящие для этого вещи, попутно экономя на оплате за утилизацию бытовых отходов.

Поскольку явление это отнюдь не редкое, Государственная служба окружающей среды (VVD) решила напомнить, что сжигание бытовых отходов в Латвии строго запрещено: такие действия наносят вред окружающей среде и ставят под угрозу здоровье людей, и, соответственно, влекут за собой административное наказание. При этом запрет распространяется не только на пластиковые изделия и бытовые отходы, но и на обработанную древесину и отслужившую свое деревянную мебель.

Как поясняют в VVD, вред экологии наносит даже небольшое количество «некондиционных» отходов, сожженных в печи или камине. При низких температурах отходы сгорают не полностью, образуя токсичные промежуточные продукты.

VVD предупреждает: за нарушения, связанные с ненадлежащей утилизацией отходов (включая сжигание), физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 1000 евро, а юридические лица — до 2800 евро.

Если же кто-то кое-где у нас порой сжигает отходы в печке, камине или просто на костре на личном участке, VVD рекомендует сообщать об этом в муниципальную полицию.

#мусор
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Оставить комментарий

(14)
  • З
    Злой
    19-го октября

    И ещё- определить по запху вид сжигаемого топлива невозможно, например, очень едкий запах дают продукты сгорания влажной берёзы при сильно закрытом шибере, т.е. при сжигании с недостатком воздуха, при этом образуется фактически дёготь-смола, которая горит с сильно неприятным запахом, так что вы всегда можете сослаться на этот факт.

    4
    2
  • З
    Злой
    19-го октября

    Сжигание 1кг полиэтилена вам даст 13кВт тепла, учитывая КПД твёрдотопливного котла, итоговую мощность, полученную от сжигания 1 кг полиэтилена, будет 10кВт, на всех помойках лежит буквально клад из корпусной мебели (теплотворность 4.86кВт на 1кг), если её собирать, можно каждый год обеспечивать себя бесплатной энергией, подумайте, владельцы твёрдотопливных котлов, прежде чем слушать всяких там вдд

    8
    1
  • КК
    Кремация Кремация
    19-го октября

    В крематории на саркандаугаве трупов сжигают воняет на весь город, экология нестрадает

    9
    1
  • Д
    Дед
    19-го октября

    Звиняйте, а разве мусоросжигающие заводы не занимаются тем же самым? Или они это делают платя бабки зеленым, поэтому им можно? Разве Дрейлини теплицы не мусором отапливают? От сюда вывод, сжигать можно, только чинушам нужно подать денюжков.

    83
    1
  • З
    Злой
    Дед
    19-го октября

    Вот хрен им, Гетлини берёт наш мусор, делает на нём кучу, денег ещё и с нас за мусор берут большую плату

    58
    1
  • З
    Злой
    Дед
    19-го октября

    И ещё, тот же Гетлини ,беря у вас мусор, за который вы платите кучу денег в своих счетах, направляет этот мусор на работу своих когенерационных станций, т.е. вырабатывают ещё и электричество, генераторы работают параллельно с сетью, т.е. он обеспечивают себя электроэнергией , излишки отдают в сеть, вы потом покупаете их помидоры и огурцы и ещё платите за электричество через счёт Садалес Тиклс, т.е. они берут у вас сырьё для своей энергии, вы им за сырьё платите и дорого и ещё потом покупаете их дорогую продукцию в виде продуктов и электричества, полный пипец! Хй вам, а не мой мусор!

    10
    0
  • YC
    Yasuka Condom
    19-го октября

    Uz Sarkandaugavas rupnica rer smirk uz visu pilsetu ko viņi tur deg...

    12
    5
  • З
    Злой
    19-го октября

    Даже если я увижу 100 человек, кто сжигает мебель, никогда не сообщу об этом.

    61
    3
  • З
    Злой
    19-го октября

    Дсп даёт очень много тепла, мешок мусора 16-20 литров даст вам 2-4 кВт тепла, просто топите когда стемнеет и никто никогда не поймёт откуда запах.

    40
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    19-го октября

    Мировым корпорациям плевать на экологию. Почему нищий латыш должен переживать за это.

    81
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го октября

    В основном это касается обитателей хуторов, но как штрафы то наложить? Ведь там все свои люди и приехавшая родня может и морду штрафующему набить.

    72
    3
  • П
    Процион
    Mr.FGJCNJK
    19-го октября

    Не совсем так. Надо знать латышей и их менталитет. Если служба окружающей среды (VVD) назначит премию за каждый донос, поток сообщений в полицию превысит самые смелые ожидания. И ещё. Штрафующей будет полиция, а ей морду бить в Латвии не принято. Вот только вся эта затея непрасная. Никаких реальных премий не будет, это же расходы, останутся только обещания. А «за так» никто ни на кого доносить не будет, тут вы правы.

    69
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    19-го октября

    Да не надо никаких премий! Донести на владельца соседнего хутора - это святое!

    27
    1
  • F
    FOXBAT
    19-го октября

    А кто это будет контролировать ? Довели, СУКИ, людей...

    74
    3
Читать все комментарии

Видео