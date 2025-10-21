Baltijas balss logotype
На следующей неделе воду из-под крана в Риге лучше не пить 1 1339

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На следующей неделе воду из-под крана в Риге лучше не пить
ФОТО: LETA

С понедельника, 27 октября, по 30 октября в Риге планируется профилактическая дезинфекция (хлорирование) водопровода, сообщает агентство LETA со ссылкой на отдел коммуникации ООО «Rīgas ūdens».

Хлорирование начнётся одновременно на всех насосных станциях водоснабжения. Предполагается, что дезинфицирующее вещество равномерно распространится по всей водопроводной сети города.

Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, во время её проведения и в течение 24 часов после окончания рекомендуется использовать кипячёную воду для питья и приготовления пищи.

Для хозяйственных нужд воду можно использовать без кипячения. Воду, предназначенную для домашних животных, птиц и декоративных рыбок, перед использованием следует отстоять. Это же рекомендуется делать при поливе комнатных растений.

Во время дезинфекции вода из крана может приобрести неприятный запах и лёгкий привкус хлора, однако в используемых для дезинфекции количествах вещество не является вредным или опасным для здоровья. Специалисты «Rīgas ūdens» будут постоянно контролировать ситуацию, тщательно отслеживая концентрацию хлора в воде.

Профилактическую дезинфекцию водопроводной сети рекомендуется проводить дважды в год, но не реже одного раза в два года.

Аудированная выручка «Rīgas ūdens» в прошлом году составила 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Из-за переоценки активов компания завершила год с убытком в размере 18,275 млн евро по сравнению с прибылью в 2023 году, свидетельствуют опубликованные данные предприятия.

«Rīgas ūdens» обеспечивает услуги водоснабжения в Риге и ряде пригорода — в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также оказывает услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижское самоуправление.

#рига #вода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го октября

    Мы воду из под крана не пьём вообще, только после фильтрования. Лет 20 назад мы купили фильтр для воды шведской компании Zepter стоимостью 850 латов на то время и не пожалели. Однако смотреть было страшно на то, что было внутри стаканов при их замене, меняли сразу все три один раз в год. Чёрная слизь из всех трёх, а ведь она должна была пройти через наш организм. Отслужил фильтр почти 20 лет, теперь поставили другой, сын посоветовал. Правда этому менять стаканы нужно раз в полгода. Так что пить воду из под крана, которую нам предлагает Rigas udens - себе дороже.

    1
    1

