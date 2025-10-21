С понедельника, 27 октября, по 30 октября в Риге планируется профилактическая дезинфекция (хлорирование) водопровода, сообщает агентство LETA со ссылкой на отдел коммуникации ООО «Rīgas ūdens».

Хлорирование начнётся одновременно на всех насосных станциях водоснабжения. Предполагается, что дезинфицирующее вещество равномерно распространится по всей водопроводной сети города.

Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, во время её проведения и в течение 24 часов после окончания рекомендуется использовать кипячёную воду для питья и приготовления пищи.

Для хозяйственных нужд воду можно использовать без кипячения. Воду, предназначенную для домашних животных, птиц и декоративных рыбок, перед использованием следует отстоять. Это же рекомендуется делать при поливе комнатных растений.

Во время дезинфекции вода из крана может приобрести неприятный запах и лёгкий привкус хлора, однако в используемых для дезинфекции количествах вещество не является вредным или опасным для здоровья. Специалисты «Rīgas ūdens» будут постоянно контролировать ситуацию, тщательно отслеживая концентрацию хлора в воде.

Профилактическую дезинфекцию водопроводной сети рекомендуется проводить дважды в год, но не реже одного раза в два года.

Аудированная выручка «Rīgas ūdens» в прошлом году составила 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Из-за переоценки активов компания завершила год с убытком в размере 18,275 млн евро по сравнению с прибылью в 2023 году, свидетельствуют опубликованные данные предприятия.

«Rīgas ūdens» обеспечивает услуги водоснабжения в Риге и ряде пригорода — в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также оказывает услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижское самоуправление.