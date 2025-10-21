Во второй декаде октября — так же, как и в первой — погодные условия в Латвии в среднем были немного прохладнее и суше нормы, свидетельствует обобщённая информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет LETA.

Средняя температура воздуха составила +6,4 градуса, что на три десятых градуса ниже нормы. Самая высокая температура — +16,5 градуса — была зафиксирована 11 октября на метеостанции в Елгаве, а самая низкая — минус 6,5 градуса — утром 20 октября на метеостанции в Даугавпилсе.

Количество осадков во второй декаде месяца в среднем по стране составило 16,7 миллиметра, что соответствует 70% от нормы. Больше всего осадков выпало в Риге — 35,6 миллиметра, а меньше всего — на Колке, где зарегистрированы лишь 8,4 миллиметра.

12 октября жители Балвского края сообщили о первом снеге. В этот день также был зафиксирован самый сильный ветер: в Даугавгриве порывы достигали 29 метров в секунду.

Средняя относительная влажность воздуха в середине октября составила 85% — от 76% в Вентспилсе до 90% в Алуксне.

Наименьший индекс влаги и засушливости как за один, так и за три месяца был зафиксирован в Ливанском крае, тогда как наибольшая влажность за последний месяц наблюдалась в Риге, а за три месяца — в Балвском крае.