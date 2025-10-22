Baltijas balss logotype
Синоптики рассказали, какими будут ближайшие дни

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
Изображение к статье: Синоптики рассказали, какими будут ближайшие дни

Во второй половине этой недели в Латвии будет преобладать преимущественно облачная и дождливая погода, прогнозируют синоптики.

В четверг небо затянут облака, временами будет идти дождь, будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха не превысит +6...+11 градусов. В пятницу столбик термометра местами может подняться до +14 градусов, а самой теплой ночью недели станет ночь на субботу, когда температура не опустится ниже +7...+11 градусов.

В выходные возможны сильные дожди. Видимость иногда будет ухудшаться из-за дымки или тумана. Будет дуть слабый или умеренный ветер переменного направления.

С воскресенья станет немного прохладнее. На следующей неделе ожидаются дожди, температура воздуха составит от +1 до +10 градусов.

#погода
Оставить комментарий

