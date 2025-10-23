Baltijas balss logotype
В многоэтажке Риги установлен первый лифт, купленный на деньги ЕС: сколько стоит? 6 2697

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В многоэтажке Риги установлен первый лифт, купленный на деньги ЕС: сколько стоит?

Девятиэтажный панельный дом серии 602 на Варавикснес гатве, 12 станет первым многоквартирным домом в Риге, который с софинансированием Европейского союза получит новый лифт.

Старый лифт дома был произведён в 1980 году в Могилёве (Белорусская ССР). Такие лифты уже отслужили свой срок эксплуатации, и хотя они всё ещё безопасны, требуют всё более частого и дорогостоящего ремонта, а также долгих простоев, сообщили bb.lv в Рижской думе.

Новый лифт, помимо энергоэффективного механизма подъёмника, будет оснащён более широкими дверями, чтобы им было удобно пользоваться с детскими колясками или инвалидными креслами.

Общая стоимость нового лифта составляет 55 711 евро, из которых 45 % (25 079 евро) покрывает Европейский союз. Новый лифт установит финская компания KONE, один из ведущих производителей лифтов в Европе.

В этом и следующем году при поддержке ЕС планируется установить ещё 29 новых лифтов в 14 домах.

Прямо скажем, немного. Проблема старения лифтов актуальна для большинства типовых домов, построенных в советское время. К примеру, только в домах, находящихся в управлении Рижского домуправления, насчитывается более 1220 лифтов.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • bt
    bory tschist
    23-го октября

    ... и как быстро жители-пролетарии его загадят?

    4
    22
  • пк
    полосатый конь
    bory tschist
    23-го октября

    Борюсик ! Таблетки ! Просто напоминаю.

    11
    2
  • Ш
    Шурик
    23-го октября

    Есть хорошая русская поговорка- "не говори гоп , пока не перепрыгнул " . Особенно когда стены начнут пробивать , что бы двери расширить ...

    21
    2
  • Д
    Добрый
    Шурик
    24-го октября

    Расширяй двери в своей раше и бубни под нос свои рашистские поговорки.Может поможет,когда милиция тебя в уазик под белы рученьки усаживать будет

    0
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го октября

    Прямо скажем, немного. -- А так хочется в этот проект запустить шаловливые хуторские ручки!

    30
    1
  • Д
    Добрый
    Mr.FGJCNJK
    24-го октября

    Получишь по своим хуторским,шаловливым ручкам резиновым предметом,который есть у каждого полицейского.Сиди лучше на своём хуторе

    0
    0
Читать все комментарии

