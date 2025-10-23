Девятиэтажный панельный дом серии 602 на Варавикснес гатве, 12 станет первым многоквартирным домом в Риге, который с софинансированием Европейского союза получит новый лифт.

Старый лифт дома был произведён в 1980 году в Могилёве (Белорусская ССР). Такие лифты уже отслужили свой срок эксплуатации, и хотя они всё ещё безопасны, требуют всё более частого и дорогостоящего ремонта, а также долгих простоев, сообщили bb.lv в Рижской думе.

Новый лифт, помимо энергоэффективного механизма подъёмника, будет оснащён более широкими дверями, чтобы им было удобно пользоваться с детскими колясками или инвалидными креслами.

Общая стоимость нового лифта составляет 55 711 евро, из которых 45 % (25 079 евро) покрывает Европейский союз. Новый лифт установит финская компания KONE, один из ведущих производителей лифтов в Европе.

В этом и следующем году при поддержке ЕС планируется установить ещё 29 новых лифтов в 14 домах.

Прямо скажем, немного. Проблема старения лифтов актуальна для большинства типовых домов, построенных в советское время. К примеру, только в домах, находящихся в управлении Рижского домуправления, насчитывается более 1220 лифтов.