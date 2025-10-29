Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В четверг в Латвии будет облачно, местами сумрачно 0 239

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
LETA
Изображение к статье: В четверг в Латвии будет облачно, местами сумрачно
ФОТО: pixabay

В четверг в Латвии будет облачно и местами дождливо, прогнозируют синоптики.

В некоторых местах ожидается небольшой кратковременный дождь, больше осадков будет в Курземе во второй половине дня, и в Земгале поздним вечером.

Ночью будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, местами туман. Минимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов.

Днем юго-восточный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, а температура повысится до +7...+11 градусов.

В Риге в ближайшие сутки существенных осадков не ожидается, небо затянут облака. Ночью и утром будет дуть легкий южный ветер, температура воздуха составит +7 градусов. Днем потеплеет до +10 градусов при умеренном ветре с юго-востока.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Один вызов бригады - 200 евро: стало известно, сколько стоит налогоплательщикам лечение мигрантов
Изображение к статье: «Просто бумажка с надписью!» Пенсионные удостоверения в Латвии выглядят убого
Изображение к статье: В Даугавпилсе поменяли почти все советские лифты: сколько это стоит? Эксклюзив!
Изображение к статье: Без реформы пенсий за выслугу лет к 2050 году их выплаты достигнут одного миллиарда евро в год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео