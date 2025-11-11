Baltijas balss logotype
В Латвии подорожает стоимость определения группы крови и наличия сифилиса 2 701

Наша Латвия
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии подорожает стоимость определения группы крови и наличия сифилиса

Правительство Силини во вторник утвердило изменения в прейскуранте платных услуг Государственного центра доноров крови (ГЦДК), предусматривающие повышение цен на ряд услуг.

Для жителей, сдающих кровь, ничего не изменится — донорство крови и связанные с ним лабораторные исследования останутся бесплатными. Изменения касаются платных услуг, которыми пользуются медицинские учреждения и специалисты, например, лабораторных тестов.

Цены на несколько платных лабораторных услуг ГЦДК повысятся. Вот только несколько примеров удорожания:

– Определение группы крови методом на пластине будет стоить 4,80 евро вместо нынешних 3,27 евро.

– Определение группы крови и резус-фактора методом гелевых карт подорожает с 9,96 до 11,36 евро.

– Скрининг антиэритроцитарных антител с использованием гелевых карт и непрямого антиглобулинового теста — с 8,98 до 10,97 евро.

– Прямой антиглобулиновый тест подорожает с 4,46 до 5,56 евро.

– Определение Rh-фенотипа и антигена Келла — с 10,41 до 11,82 евро.

Рост цен предусмотрен и для других исследований.

В прейскурант включены тесты на инфекции и исследования методом амплификации нуклеиновых кислот (NAT), которые ранее не предлагались как платные услуги. Среди них — тесты на ВИЧ, гепатит B и C, сифилис, а также определение группы крови методом обратной реакции с использованием ферментных карт. Стоимость этих тестов составит от 3,21 до 12,70 евро, а NAT-тест с расшифровкой — 44,68 евро.

В правительстве пояснили, с чем связано подорожание: новые ценники введены для того, чтобы цены услуг отражали их реальные издержки. С момента принятия действующих правил Кабинета министров в 2022 году значительно выросла заработная плата медицинских работников, а также подорожали лекарства, химикаты и лабораторные материалы.

#медицина #цены
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Тр эш
    Тр эш
    11-го ноября

    Так пусть себе платят минималку, на что они и нарабатывают в месяц. Эта сумма отражает качество их работы.

    11
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Тр эш
    12-го ноября

    Вот когда тебе прижмёт о тебя прижмёт обязательно не забудь им сказать чтоб они тебя лечили по минималке.

    1
    0

