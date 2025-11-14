В субботу в Латвии ожидается прохладная и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Солнце временами будет скрываться за облаками, которые местами принесут кратковременные осадки, главным образом в виде снега. На отдельных участках дорог может быть скользко.

В субботу будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер, утром на побережье возможны порывы северного ветра до 18 метров в секунду, а под вечер будет преобладать слабый юго-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от -4 до +1 градуса, на побережье - до +4 градусов. Днем температура не превысит +1...+6 градусов.

В Риге в субботу ожидается небольшая облачность, возможны кратковременные осадки. В утренние часы ожидаются порывы северного ветра до 16 метров в секунду, а в остальное время будет преобладать слабый ветер. Температура воздуха ночью и днем составит от +1 до +5 градусов.