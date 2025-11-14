Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Латвию идут заморозки и снег - синоптики призвали утепляться 0 8091

Наша Латвия
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Латвию идут заморозки и снег - синоптики призвали утепляться
ФОТО: Unsplash

Стоит подготовиться к холоду, в ряде мест Латвии возможен снег.

В субботу в Латвии ожидается прохладная и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Солнце временами будет скрываться за облаками, которые местами принесут кратковременные осадки, главным образом в виде снега. На отдельных участках дорог может быть скользко.

В субботу будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер, утром на побережье возможны порывы северного ветра до 18 метров в секунду, а под вечер будет преобладать слабый юго-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от -4 до +1 градуса, на побережье - до +4 градусов. Днем температура не превысит +1...+6 градусов.

В Риге в субботу ожидается небольшая облачность, возможны кратковременные осадки. В утренние часы ожидаются порывы северного ветра до 16 метров в секунду, а в остальное время будет преобладать слабый ветер. Температура воздуха ночью и днем составит от +1 до +5 градусов.

Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #заморозки #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
4
1
4
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео