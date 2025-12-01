Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гастарбайтеры НАТО: Латвия готова поставить в строй украинских солдат и офицеров 17 6535

Наша Латвия
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ноябре LTV показало сюжет о семинаре в Риге с участием 1-го корпуса «Азов» и 12-й бригады специального назначения «Азов».

В ноябре LTV показало сюжет о семинаре в Риге с участием 1-го корпуса «Азов» и 12-й бригады специального назначения «Азов».

Правительство Латвии продолжает подготовку к войне — об этом свидетельствует, хотя бы, что на последнем заседании Кабинета Министров в этот вторник, из 11 рассматривавшихся в закрытом порядке или секретных документов, 4 были представлены министром обороны Андрисом Спрудсом («Прогрессивные»).

Предложение, от которого трудно отказаться

Латвия идет впереди своих соседок в создании иностранных легионов — такой вывод сделал эстонский военный обозреватель Меелис Ойдсалу на аналитическом портале balticsentinel.eu.

Как указывается на сайте, занятом проблемами безопасности в Балтийском регионе, 17 ноября комиссар Европейской комиссии по обороне и космосу Андрюс Кубилюс «выступил с неожиданным предложением: рассмотреть в будущем возможность размещения украинского батальона в Литве вместе с постоянно дислоцированной бригадой Германии и ротационными силами США в качестве дополнительной гарантии безопасности в Балтийском регионе».

«Было бы хорошо, если бы после достижения мира в Украине опытная украинская армия была готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона», — пояснил Кубилюс свою точку зрения.

«НАТО и его государства-участники, – замечает портал, – уже активно работают над освоением боевого опыта Украины, но в основном посредством официального военного сотрудничества, совместных семинаров и аналогичных форматов. С нынешнего года это также осуществляется через совместный центр обмена знаниями Украина–НАТО, созданный в Польше. У НАТО есть несколько таких «мостов обучения»; один из них — Центр передового опыта НАТО по совместной киберзащите — находится в Эстонии, и Украина принимает участие в работе этого центра».

Британское военное ведомство, обеспечившее обучение 50 000 солдат ВСУ, предлагает «реверсивное менторство» со стороны тех украинцев, которые прошли горнило сражений, и уничтожили, согласно данным правительства Его Величества, 4000 российских танков. Тем не менее «в начале российской агрессии Североатлантический Союз поддерживал необычайно низкую политическую и военную активность, а процессы обучения Украины на поле боя публично не обсуждались».

«Латвия легализовала иностранных легионеров»

Так озаглавлен один из разделов материала на сайте. В октябре 2024 года Сейм внес поправки в Закон о военной службе, которые отныне позволяют добровольное участие в защите Латвии не только со стороны граждан страны, но и граждан государств ЕС, НАТО, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Украины.

«Это возможно при условии, что кандидаты успешно пройдут проверку биографических данных, будут говорить на латышском, английском или французском языке (последние два являются официальными языками НАТО) и ранее не служили в советских структурах». Под последними, кстати, подразумеваются и Вооруженные Силы СССР, что автоматически отрезает соискателей в возрасте примерно от 55 лет и старше.

Хотя, как пишут в balticsentinel.eu: «Не все, что работает в Украине, обязательно даст столь же хорошие результаты в других географических или социальных условиях. Обязательная часть процесса обучения — критический перенос украинского опыта в местные реалии».

Желание Латвии расширить свой воинский контингент за счет украинских граждан, пока не вызвало аналогичных тенденций в соседних государствах. К примеру, молодой член Североатлантического альянса, Финляндия, полагает, что у нее «достаточный тренированный резерв» – как сказала представительница Министерства обороны Нина Хирски. Со своей стороны, пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии майор Таави Каротамм полагает, что «привлечение иностранцев на военную службу государства может быть необходимым и полезным».

«В том числе в ситуациях, когда риск войны возрастает, но по политическим причинам объявить состояние войны или объявить мобилизацию невозможно, т.е. формально все еще сохраняется мирное время», – добавляет balticsentinel.eu.

«Я бы сегодня «купил» эксперта из Херсона»

Так говорит бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем, который часто ездит на Украину. По его словам, приглашенный специалист «мог бы объяснить, как они с помощью радиоэлектронной борьбы, огня, сетей, уничтожения вражеской разведки и операторов снижают эффективность российских беспилотников FPV до 5 процентов». «Я попросил бы его представить себе непопулярный сценарий «что, если бы завтра началась война» и описать, как бы он использовал специалистов с опытом украинской войны», – говорит отставной военачальник.

Пока что привлечение персонала ВСУ в Эстонию происходит со стороны частных военных компаний, объединяющих отставных офицеров эстонской армии. К примеру, на недавних эстонско-британских военных маневрах было задействовано украинское подразделение беспилотников. Такие отряды называются «красными командами», они имитируют стиль россиян.

«Такие рассуждения могут показаться циничными, но если в какой-то момент активные боевые действия на Украине прекратятся, сотни тысяч украинцев с военным опытом выйдут на европейский рынок труда, – констатирует balticsentinel.eu. – Не исключено, что начнется гонка за привлечение лучших специалистов, участвовавших в войне за независимость Украины, в частные компании или – как уже планируется в Латвии – напрямую в вооруженные силы».

При всем этом, «внесенная Латвией в прошлом году поправка, разрешающая иностранным бойцам вступать в вооруженные силы, напрямую связывает такую службу с мобилизацией, позволяет избежать правовых и кадровых рисков, связанных с постоянным составом мирного времени, и устанавливает четкие запреты...»

Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен

Со стороны балтийских аналитиков остался не освещенным еще один немаловажный нюанс — как прибытие сотен, а может быть, и тысяч повоевавших против РФ, в том числе и в Курской области, ветеранов ВСУ, скажется на общественно-политическом климате в нашей республике.

Ведь ясно, что эти люди будут жить среди нас, совершать ежедневные бытовые дела, их дети станут ходить в одни и те же школы. Вдобавок, прибытие этих гастарбайтеров в погонах обязательно будет востребовано и местными СМИ, социальными платформами. Может, их еще и будут приглашать в те же учебные заведения, дабы они поделились своим опытом. Так что возможности для социальной инженерии открываются поистине бескрайние.

В связи с этим приходят на ум исторические прецеденты — ведь янычары, которых отрывали от семей в детстве султаны Османской империи, для расправ с покоренными народами, впоследствии очень многое решали в Сиятельной Порте. А в Римской империи эпохи упадка – варвары, призванные в легионы, разграбляли Вечный Город, и сами усаживались на ее трон!

Читайте нас также:
#НАТО #Украина #Латвия #гастарбайтеры #безопасность #армия #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
6
0
4
9
0
18

Оставить комментарий

(17)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    2-го декабря

    Я одного не понимаю почему тут Азов ?по армейским законом его не существует , какое то время назад они полным составом были окружены и сдались в плен на милость победителю , значит подразделения расформировывается и названия больше не используется ,а тут как в кино отрубили одну голову выросло две хальт гидра!

    0
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го декабря

    Будет латвия своеобразной аргентиной для нацистов после второй мировой. Если в укре придут к власти более центристы, без закоса на армовир, то могут там начать щемить всяких слваукраине, особенно с фронтов. Потому что такие бесо@бы в стране явно будут не нужны и лучше их по тихому за решётку нарыв криминала из прошлых дел кровавых и бандитских, которых у этих челиков как правило в избытке (вспомним такой кусок тупого захохлятского мяса-ганула). Поэтому, возможно, придётся им течь с неньки. Хорошо бы в канаду. Ну тут и латвия с радостью этот скам подберёт и облабызает.

    5
    3
  • А
    Андрей
    2-го декабря

    Редакция, а вы не боитесь, что вас привлекут за демонстрацию нацистской символики?

    10
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го декабря

    Если набирать украинских наци как "специалистов", то нельзя останавливаться. Пакистанцев надо назначить инспекторами в УДГМ, колумбийцев и голландцев - в Бюро по борьбе с наркотиками, Ким кардашьян - в премьер-министры (у неё попа больше)... Список можно продолжить.

    44
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Мимо проходил
    1-го декабря

    у неё попа больше -- больше чем чья?

    17
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    1-го декабря

    Чем у премьер-министра! :)

    7
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    1-го декабря

    А вы о ком подумали?! Наш Сраказм до нужного обьема не дотягивает - не быть ему премьером! :)

    5
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    1-го декабря

    Господи, наконец-то в SS.LV можно будет купить АК-74, сильно б\у, очень дешево. И даже миномёт, немного дороже ! (шутка)

    35
    1
  • AE
    Alex Evi
    1-го декабря

    Своих дикарей мало, так надо ещё и этих ???

    40
    1
  • A
    Aleks
    1-го декабря

    Неужели украинцы ещё не поняли,даже после коррупционных скандалов,за кого они воюют?! Ладно,наемники из ,,ЦАХАЛа ,,Израиль,воюют за свои интересы,но украинцы??!! Идеологии то никакой,поэтому воюют деньги,а сможет Латвия достойно платить ?! Ну только если отберут у населения...Олигархи нигде не страдают.😈👽🔯

    52
    3
  • Е
    Ехидный
    1-го декабря

    прям как дети !!! ухилянты с Украины драпанули , чтобы от армии откосить , а в латвийскую пойдут !!! будут за шпроты кровь проливать ??? даже интересно сколько наберется желающих !!!

    73
    1
  • С
    Сарказм
    1-го декабря

    Ну тов. Кабановс конечно предпочел бы сво-шников (особенно вагнеровцев) в качестве менторов, от них точно "общественно политический климат" у тов. Кабановса не пострадает, это ж "наши", и не страшно, что убийцы, насильники и мародеры, а вот защитники своей своей страны от агрессора, который хочет ее уничтожить - то это "янычары" и "варвары". В зеркало глянь, тов Кабановс, там гораздо больше шансов увидеть не знающего меры в горячительном варвара. И да, найм боевых офицеров для перенимания их опыта - это стандартная практика во всем мире, например, крайне ценятся выходцы из израильских специальных сил, причем как в частных компаниях, так и в регулярных армиях, немало "асвабадителей" Ичкерии тоже таким образом зарабатывали на жизнь в 90-ых. А украинцы обладают уникальным в современных условиях опытом отражения массовых мясных штурмов и массового использования шахедов, у кого ж учиться, как не у них.

    4
    74
  • VU
    Vards Uzvards
    1-го декабря

    Если законодательно разрешили наёмников, значит скунгсы понимают, что своего населения на пушечное мясо не хватает, для войны, которую им хозяева заказали. Матч состоится в любую погоду -плохая новость.

    113
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    1-го декабря

    Мало приезжих индусов и пакистанцев? Чем они плохие вояки? Дайте им по автомату и пусть они ходят вдоль границы и охраняют тех у которых страха, полные задницы.

    75
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го декабря

    Вот что делает с людьми состояние страха, при переходе к паническому состоянию: - кормить, одевать, обувать тех, кто ничего кроме как убивать делать не умеет. Да, нелегко будет латышским старикам, тянуть ещё и эту лямку.

    132
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го декабря

    Мало Латвии хлопот - надо еще и порося купить...

    125
    3
  • П
    Процион
    1-го декабря

    «Соломоново» решение! Обычного украинского xyлиганья уже мало. Надо их ещё вооружить!

    151
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новая идея: Латвия может начать арендовать поезда у Эстонии
Изображение к статье: Во вторник местами сохранится туман
Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Изображение к статье: На Эспланаде откроется общественный каток

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!
Изображение к статье: Королевский кризис: семья опасается за психическое состояние принца Эндрю после лишения титулов
Lifenews
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Политика
Изображение к статье: Очереди слишком велики: правительство готовит помощь Восточной и Детской больницам
Наша Латвия
Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео