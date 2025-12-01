Правительство Латвии продолжает подготовку к войне — об этом свидетельствует, хотя бы, что на последнем заседании Кабинета Министров в этот вторник, из 11 рассматривавшихся в закрытом порядке или секретных документов, 4 были представлены министром обороны Андрисом Спрудсом («Прогрессивные»).

Предложение, от которого трудно отказаться

Латвия идет впереди своих соседок в создании иностранных легионов — такой вывод сделал эстонский военный обозреватель Меелис Ойдсалу на аналитическом портале balticsentinel.eu.

Как указывается на сайте, занятом проблемами безопасности в Балтийском регионе, 17 ноября комиссар Европейской комиссии по обороне и космосу Андрюс Кубилюс «выступил с неожиданным предложением: рассмотреть в будущем возможность размещения украинского батальона в Литве вместе с постоянно дислоцированной бригадой Германии и ротационными силами США в качестве дополнительной гарантии безопасности в Балтийском регионе».

«Было бы хорошо, если бы после достижения мира в Украине опытная украинская армия была готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона», — пояснил Кубилюс свою точку зрения.

«НАТО и его государства-участники, – замечает портал, – уже активно работают над освоением боевого опыта Украины, но в основном посредством официального военного сотрудничества, совместных семинаров и аналогичных форматов. С нынешнего года это также осуществляется через совместный центр обмена знаниями Украина–НАТО, созданный в Польше. У НАТО есть несколько таких «мостов обучения»; один из них — Центр передового опыта НАТО по совместной киберзащите — находится в Эстонии, и Украина принимает участие в работе этого центра».

Британское военное ведомство, обеспечившее обучение 50 000 солдат ВСУ, предлагает «реверсивное менторство» со стороны тех украинцев, которые прошли горнило сражений, и уничтожили, согласно данным правительства Его Величества, 4000 российских танков. Тем не менее «в начале российской агрессии Североатлантический Союз поддерживал необычайно низкую политическую и военную активность, а процессы обучения Украины на поле боя публично не обсуждались».

«Латвия легализовала иностранных легионеров»

Так озаглавлен один из разделов материала на сайте. В октябре 2024 года Сейм внес поправки в Закон о военной службе, которые отныне позволяют добровольное участие в защите Латвии не только со стороны граждан страны, но и граждан государств ЕС, НАТО, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Украины.

«Это возможно при условии, что кандидаты успешно пройдут проверку биографических данных, будут говорить на латышском, английском или французском языке (последние два являются официальными языками НАТО) и ранее не служили в советских структурах». Под последними, кстати, подразумеваются и Вооруженные Силы СССР, что автоматически отрезает соискателей в возрасте примерно от 55 лет и старше.

Хотя, как пишут в balticsentinel.eu: «Не все, что работает в Украине, обязательно даст столь же хорошие результаты в других географических или социальных условиях. Обязательная часть процесса обучения — критический перенос украинского опыта в местные реалии».

Желание Латвии расширить свой воинский контингент за счет украинских граждан, пока не вызвало аналогичных тенденций в соседних государствах. К примеру, молодой член Североатлантического альянса, Финляндия, полагает, что у нее «достаточный тренированный резерв» – как сказала представительница Министерства обороны Нина Хирски. Со своей стороны, пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии майор Таави Каротамм полагает, что «привлечение иностранцев на военную службу государства может быть необходимым и полезным».

«В том числе в ситуациях, когда риск войны возрастает, но по политическим причинам объявить состояние войны или объявить мобилизацию невозможно, т.е. формально все еще сохраняется мирное время», – добавляет balticsentinel.eu.

«Я бы сегодня «купил» эксперта из Херсона»

Так говорит бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем, который часто ездит на Украину. По его словам, приглашенный специалист «мог бы объяснить, как они с помощью радиоэлектронной борьбы, огня, сетей, уничтожения вражеской разведки и операторов снижают эффективность российских беспилотников FPV до 5 процентов». «Я попросил бы его представить себе непопулярный сценарий «что, если бы завтра началась война» и описать, как бы он использовал специалистов с опытом украинской войны», – говорит отставной военачальник.

Пока что привлечение персонала ВСУ в Эстонию происходит со стороны частных военных компаний, объединяющих отставных офицеров эстонской армии. К примеру, на недавних эстонско-британских военных маневрах было задействовано украинское подразделение беспилотников. Такие отряды называются «красными командами», они имитируют стиль россиян.

«Такие рассуждения могут показаться циничными, но если в какой-то момент активные боевые действия на Украине прекратятся, сотни тысяч украинцев с военным опытом выйдут на европейский рынок труда, – констатирует balticsentinel.eu. – Не исключено, что начнется гонка за привлечение лучших специалистов, участвовавших в войне за независимость Украины, в частные компании или – как уже планируется в Латвии – напрямую в вооруженные силы».

При всем этом, «внесенная Латвией в прошлом году поправка, разрешающая иностранным бойцам вступать в вооруженные силы, напрямую связывает такую службу с мобилизацией, позволяет избежать правовых и кадровых рисков, связанных с постоянным составом мирного времени, и устанавливает четкие запреты...»

Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен

Со стороны балтийских аналитиков остался не освещенным еще один немаловажный нюанс — как прибытие сотен, а может быть, и тысяч повоевавших против РФ, в том числе и в Курской области, ветеранов ВСУ, скажется на общественно-политическом климате в нашей республике.

Ведь ясно, что эти люди будут жить среди нас, совершать ежедневные бытовые дела, их дети станут ходить в одни и те же школы. Вдобавок, прибытие этих гастарбайтеров в погонах обязательно будет востребовано и местными СМИ, социальными платформами. Может, их еще и будут приглашать в те же учебные заведения, дабы они поделились своим опытом. Так что возможности для социальной инженерии открываются поистине бескрайние.

В связи с этим приходят на ум исторические прецеденты — ведь янычары, которых отрывали от семей в детстве султаны Османской империи, для расправ с покоренными народами, впоследствии очень многое решали в Сиятельной Порте. А в Римской империи эпохи упадка – варвары, призванные в легионы, разграбляли Вечный Город, и сами усаживались на ее трон!