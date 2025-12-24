В среду в Латвии будет преимущественно облачная погода, местами пойдет снег, а на побережье ожидается мокрый снег, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Днем небо над Латвией будет мало проясняться, местами ожидается снег, на побережье — также мокрый снег. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +1 до -3 градусов, местами на побережье — от +2 до +4 градусов.

В Риге в течение дня небо в основном будет затянуто облаками, однако существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, а максимальная температура воздуха составит 0...+1 градус.