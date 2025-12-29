В комментариях к статье на популярном латышском портале многие жители Латвии, учившиеся во времена СССР, неожиданно хвалят советскую систему образования, отмечая ее практичность и реальную пользу для жизни? пишет Otkrito.lv.

Каждый, кто учился в школе во времена Советского Союза, хорошо помнит не только предметы, но и уровень требований, систему оценки знаний и практическую направленность обучения. Многие дисциплины, существовавшие тогда, сегодня полностью исчезли из школьной программы.

Портал LA.lv опубликовал материал о предметах, которые изучались в советской школе, но больше не преподаются: например, основы марксизма-ленинизма, каллиграфия, гражданская оборона, этика, черчение, астрономия. Однако куда больший самого экскурса в историю интерес вызвали комментарии читателей. Большинство комментаторов — жители Латвии, учившиеся в СССР, — оценили советское образование положительно, сделав оговорку лишь на идеологическую составляющую. Они подчеркивают, что школа давала практические навыки, которые реально помогали в жизни.

Один из комментаторов пишет: «Во времена СССР образование было организовано так, что из школ выходили умные и осознанные люди. В независимой Латвии образование деградировало до уровня плинтуса».

Многие вспоминают военную подготовку, которая была обязательной для всех школьников: «Военная подготовка в средней школе была у всех — и у парней, и у девушек. Девушек дополнительно учили медицине. Девушки разбирали и собирали автомат Калашникова почти так же быстро, как парни».

Отдельно отмечается практическая направленность предметов труда и домоводства: «Никакого идеологического содержания на уроках труда не было. Девушек учили шить, вязать, готовить еду. Все нужно было освоить на достаточно высоком уровне — от образцов до готовых изделий».

Другие комментаторы подчеркивают, что навыки были универсальными: «Парни учились работать с деревом и металлом, пользоваться инструментами, паять. Девушки тоже умели многое. И в итоге не выросли беспомощные люди, которые не могут ни кран починить, ни мебель отремонтировать».

Много хороших слов сказано о предметах, которые сегодня либо исчезли, либо сведены к минимуму: «Каллиграфия, астрономия, черчение были нужными предметами. Это очень помогало в технических вузах. Я до сих пор понимаю техническую документацию благодаря советской школе».

Комментаторы также отмечают высокий уровень лабораторных занятий: «Были полноценные лабораторные работы по физике и химии, оборудованные кабинеты, настоящие реактивы и приборы. Это было настоящее обучение, а не формальность».

Критика современной школы звучит особенно жестко: «Сейчас дети и взрослые пишут криво, без знаков препинания, без смысла. Использование телефонов и компьютеров отбросило развитие языка назад. Уничтожено критическое мышление».

Некоторые комментаторы подчеркивают, что идеология не мешала тем, кто умел думать самостоятельно: «Идеология меня не затронула. Были разумные родители, которые учили думать. От самого человека зависит, что он возьмет полезного и насколько ценным станет».