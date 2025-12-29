Baltijas balss logotype
Школа учила: в комментариях латыши неожиданно высоко оценили советское образование

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Школа учила: в комментариях латыши неожиданно высоко оценили советское образование
ФОТО: Valsts robežsardze

В комментариях к статье на популярном латышском портале многие жители Латвии, учившиеся во времена СССР, неожиданно хвалят советскую систему образования, отмечая ее практичность и реальную пользу для жизни? пишет Otkrito.lv.

Каждый, кто учился в школе во времена Советского Союза, хорошо помнит не только предметы, но и уровень требований, систему оценки знаний и практическую направленность обучения. Многие дисциплины, существовавшие тогда, сегодня полностью исчезли из школьной программы.

Портал LA.lv опубликовал материал о предметах, которые изучались в советской школе, но больше не преподаются: например, основы марксизма-ленинизма, каллиграфия, гражданская оборона, этика, черчение, астрономия. Однако куда больший самого экскурса в историю интерес вызвали комментарии читателей. Большинство комментаторов — жители Латвии, учившиеся в СССР, — оценили советское образование положительно, сделав оговорку лишь на идеологическую составляющую. Они подчеркивают, что школа давала практические навыки, которые реально помогали в жизни.

Один из комментаторов пишет: «Во времена СССР образование было организовано так, что из школ выходили умные и осознанные люди. В независимой Латвии образование деградировало до уровня плинтуса».

Многие вспоминают военную подготовку, которая была обязательной для всех школьников: «Военная подготовка в средней школе была у всех — и у парней, и у девушек. Девушек дополнительно учили медицине. Девушки разбирали и собирали автомат Калашникова почти так же быстро, как парни».

Отдельно отмечается практическая направленность предметов труда и домоводства: «Никакого идеологического содержания на уроках труда не было. Девушек учили шить, вязать, готовить еду. Все нужно было освоить на достаточно высоком уровне — от образцов до готовых изделий».

Другие комментаторы подчеркивают, что навыки были универсальными: «Парни учились работать с деревом и металлом, пользоваться инструментами, паять. Девушки тоже умели многое. И в итоге не выросли беспомощные люди, которые не могут ни кран починить, ни мебель отремонтировать».

Много хороших слов сказано о предметах, которые сегодня либо исчезли, либо сведены к минимуму: «Каллиграфия, астрономия, черчение были нужными предметами. Это очень помогало в технических вузах. Я до сих пор понимаю техническую документацию благодаря советской школе».

Комментаторы также отмечают высокий уровень лабораторных занятий: «Были полноценные лабораторные работы по физике и химии, оборудованные кабинеты, настоящие реактивы и приборы. Это было настоящее обучение, а не формальность».

Критика современной школы звучит особенно жестко: «Сейчас дети и взрослые пишут криво, без знаков препинания, без смысла. Использование телефонов и компьютеров отбросило развитие языка назад. Уничтожено критическое мышление».

Некоторые комментаторы подчеркивают, что идеология не мешала тем, кто умел думать самостоятельно: «Идеология меня не затронула. Были разумные родители, которые учили думать. От самого человека зависит, что он возьмет полезного и насколько ценным станет».

#образование #Латвия #школа #СССР #латыши
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го декабря

    В свете этой темы возникает побочный вопрос: где училась Бабушка Шланга?

    30
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    29-го декабря

    По уровню "ума" и "интеллекта" видно,что по крайней мере ВСЯ наша верхушка сэйма училась явно в другие (никому не известные) времена..

    36
    1
  • mk
    mihails kozlovskis
    29-го декабря

    В советское время был такой филь спродолжением отроки во вселенной так там какрас описывается тот путь которым мы идем блогадаря нашим провителям там была таже идея сделать всех роботами которые за еду и удовлльствие отдавали свою человечность если кто помнит там выжившие инопланетяне попросили помощи ,чтоб остатся сми собой а нестать роботами

    8
    17
  • Д
    Дед
    29-го декабря

    Да-а! Жили в раю и не заметили!

    60
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го декабря

    Это же надо латышам умудриться так испортить настоящее, чтобы они мечтая о будущем, желали вернуть прошлое…

    144
    3
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    Mr.FGJCNJK
    29-го декабря

    Удивительно, что нашлись такие смелые люди, которые не побоялись высказать такую неудобную правду.

    46
    1
Читать все комментарии

