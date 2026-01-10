Мороз не отступает, более того – синоптики прогнозируют, что на следующей неделе он только усилится. Именно поэтому следует помнить о мерах безопасности и укрепления здоровья учащихся в зимний период.

В соответствии с правилами Кабинета министров, при температуре воздуха ниже минус 20°C не посещать учебное заведение могут учащиеся в возрасте до 12 лет (1-5 классы), а при температуре воздуха ниже минус 25°C – учащиеся в возрасте от 13 лет (с 6 класса).

Случаи пропуска занятий из-за морозов являются оправданными. Если дети все же приходят в образовательное учреждение, то занятия проводятся в соответствующей выбору учителя форме. Образовательные учреждения работают при любых погодных условиях, и мороз не может быть причиной невыхода на работу их сотрудников.

В случаях, когда ожидается низкая температура, учебное заведение совместно с муниципалитетом может принять решение об организации занятий в эти дни, заранее проинформировав об этом учеников и их родителей. Безопасность и здоровье детей имеют первостепенное значение в любой ситуации. Родители должны оценить ситуацию и решить, будет ли их ребенок посещать учебное заведение – принимая во внимание то, сколько времени ему придется провести в пути до школы и обратно и будет ли необходимость останавливаться на остановках общественного транспорта. Родителям также рекомендуется обратить внимание на одежду ребенка в морозную погоду.

Согласно Правилам Кабмина № 890, при температуре воздуха ниже минус 10 °C прогулки на свежем воздухе для детей до трех лет не организуются.

Тем не менее, зимняя погода и мороз не повод держать ребенка только в помещении – важно выбрать подходящие и полезные занятия, которые понравятся и ребенку, и родителям.