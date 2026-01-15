По сравнению с другими европейскими странами в Латвии очень мало пожилых людей, вакцинированных от гриппа и Covid-19, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, пишет Latvijas Avīze.

В сезоне 2023-2024 годов охват вакцинацией против гриппа среди жителей в возрасте старше 65 лет составлял в Латвии всего 15,8%. В сезоне 2024-2025 годов в возрастной группе старше 60 лет доля вакцинированных жителей составила 14,8%, тогда как, например, в Дании - 76%.

Как отмечает руководитель отдела коммуникации Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Удре, еще более пассивно пожилые люди прививались от Covid-19 - в эпидемическом сезоне 2024-2025 годов вакцинировались всего 3,2% жителей старше 65 лет. Для сравнения: в Швеции охват вакцинацией среди людей в возрасте 60 лет и старше составил 53%, а в Финляндии, Нидерландах, Дании, Норвегии, Ирландии, Португалии и Бельгии - свыше 30%.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в 2025 году Латвия получила 194 400 доз вакцины от Covid-19, но использованы были лишь 20 847. Во второй половине 2026 года планируется получить еще 158 900 доз вакцины, однако, скорее всего, люди будут столь же пассивны, как и прежде. Данные ЦПКЗ за период с января по сентябрь 2025 года показывают, что от Covid-19 умерли 48 человек.

"Это пациенты, у которых подтверждено наличие Covid-19 и которые умерли именно от него. Нужно иметь в виду, что Covid-19 может вызывать тромбозы и инсульт. Пациенты поступают в больницу с этими диагнозами, и у них выявляется также Covid-19. Если человек в таких случаях умирает, Covid-19 не указывается как причина смерти. Также, например, если имелось онкологическое заболевание и тест был положительным, никто не пишет, что человек умер от Covid-19. Приведенные данные касаются тех пациентов, чью жизнь оборвал именно Covid-19 - в основном это люди преклонного возраста с плохим состоянием здоровья", - поясняет руководитель службы инфекционного надзора больницы Страдиньша Уга Думпис.

При этом в базе данных ЦПКЗ не зафиксировано случаев смерти непосредственно от гриппа. Как отметил Думпис, случаи смерти, как правило, связаны с вызванными гриппом осложнениями - чаще всего это инфаркт и инсульт.