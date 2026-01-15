В четверг местами в Латвии — преимущественно в центральной части страны — ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В Латгале и на востоке Видземе будет светить солнце, в остальной части страны — облачная погода. Будет дуть слабый= южный, юго-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от 0..-5 градусов в Курземе до -11..-14 градусов на востоке страны.

В Риге ожидается облачная погода и небольшой снег. При умеренном южном, юго-восточном ветре температура воздуха поднимется до -7..-8 градусов.

Погодные условия определяет западная окраина антициклона. Атмосферное давление на уровне моря — от 1015 гектопаскалей в Вентспилсе до 1025 гектопаскалей в Дагде.