В четверг местами пройдёт небольшой снег, в Латгале будет светить солнце 0 149

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В четверг местами пройдёт небольшой снег, в Латгале будет светить солнце
ФОТО: LETA

В четверг местами в Латвии — преимущественно в центральной части страны — ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В Латгале и на востоке Видземе будет светить солнце, в остальной части страны — облачная погода. Будет дуть слабый= южный, юго-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от 0..-5 градусов в Курземе до -11..-14 градусов на востоке страны.

В Риге ожидается облачная погода и небольшой снег. При умеренном южном, юго-восточном ветре температура воздуха поднимется до -7..-8 градусов.

Погодные условия определяет западная окраина антициклона. Атмосферное давление на уровне моря — от 1015 гектопаскалей в Вентспилсе до 1025 гектопаскалей в Дагде.

#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #солнце #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео