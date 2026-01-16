Baltijas balss logotype
Синоптики вынесли вердикт погоде на ближайшее время в Латвии 1 4535

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Синоптики вынесли вердикт погоде на ближайшее время в Латвии
ФОТО: LETA

В субботу в Латвии ожидается небольшая облачность, без осадков, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит от –7 градусов местами на побережье Курземе до –19 градусов в отдельных районах восточной части страны. Максимальная дневная температура ожидается соответственно от –4 до –12 градусов.

В Риге в субботу будет светить солнце и осадков не ожидается. Ночью при умеренном южном, юго-восточном ветре воздух остынет до –12 градусов. В течение дня ветер немного ослабнет, а столбик термометра поднимется до –7 градусов.

#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
