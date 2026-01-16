Baltijas balss logotype
Жители Латвии будут слабо сопротивляться, когда страну захватят враги – исследование

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2026
LETA
Изображение к статье: Так искусственный интеллект видит ненасильственное сопротивление граждан ЛР.

Так искусственный интеллект видит ненасильственное сопротивление граждан ЛР.

ФОТО: bb.lv

Готовность жителей Латвии к невоенному сопротивлению в условиях войны или оккупации в настоящее время недостаточна, утверждает исследователь Рижского университета имени Страдиня Виталий Ракстиньш.

Выступая на конференции «Январские баррикады 1991 года как проявление народного сопротивления тоталитарному режиму и уроки для современности» Ракстиньш отметил, что тема ненасильственного сопротивления является чувствительной, поскольку, с одной стороны, у государства есть позиция по защите территории «с первого сантиметра», а с другой — существует концепция государственной обороны.

Согласно концепции, предписано обороняться до последней капли крови и до последнего сантиметра.

Ракстиньш напомнил, что ранее была создана нормативная база, предусматривающая, что вооружённые силы должны начинать воевать, не дожидаясь конкретных решений должностных лиц. В новых законах впервые была обозначена роль общества, а также предоставлены полномочия вооружённым силам начинать подготовку общества к оказанию поддержки.

Исследователь пояснил, что ненасильственное сопротивление может быть как активным, так и пассивным, однако главным вызовом является достижение массовости, подобной той, которая была во время баррикад и Балтийского пути.

Он выразил обеспокоенность навыками и знаниями населения, утверждая, что в настоящее время большинство людей, желающих участвовать в мерах по защите государства, не обучены и недостаточно осведомлены.

Эксперт также подчеркнул, что готовность общества к сопротивлению может служить элементом сдерживания, поскольку осознание противником того, что общество готово противостоять и немилитаризованными способами, способно изменить его расчёты.

Ракстиньш привёл в пример Украину, указав, что Россия не рассчитывала на активное участие украинского общества в защите государства.

Он подчеркнул, что Латвии необходимо учиться у Украины ненасильственному сопротивлению, в том числе обеспечивать передачу знаний о происходящем на временно оккупированных территориях. Ракстиньш добавил, что не следует ждать «часа X», поскольку часть мер ненасильственного сопротивления можно реализовывать уже сейчас, в условиях гибридной войны.

Ракстиньш считает, что следует больше задуматься о людях, которые хотели бы помочь в защите государства, но не готовы вступать в Земессардзе или становиться резервистами. Он отметил, что в Силах обороны Украины воюет около 4% населения, однако сопротивление осуществляется на гораздо более широком уровне.

Эксперт подчеркнул, что для вовлечения общества необходимо обеспечить требуемые навыки и умения, поскольку современная война носит технологический характер, и такие специфические знания частные лица не могут получить самостоятельно. Он отметил, что обучать население во время войны будет невозможно, поэтому знания необходимо передавать уже сейчас.

Также граждан должны сообщать о подозрительных действиях и предметах, поскольку противник тестирует уязвимости.

#Украина #Латвия #общество #оборона #национальная безопасность #гибридная война #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(15)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го января

    будут слабо сопротивляться == Вопрос в статье поставлен неправильно. Правильно будет так : - "Будут ли сопротивляться вообще и за что"? Жителям городов предлагают защищать хутора и земли приграничных владельцев земли и недвижимого имущества, которые благополучно покинут Латвию при возникновении первой угрозы? Интересно, а кто будет города защищать? Может быть хуторяне поедут в близлежащие города? Вериться с очень большим трудом, что они оставят свои набитые добром и продовольственными запасами сараи, погребки и кладовки!

    3
    2
  • YIY
    Yuri Iziks Yakovlev
    17-го января

    Прошу внести в сейм предложение. Превентивно раздать оружие жителям Латвии ,как было сделано на Украине. Это улучшит готовность встретить врага и начать сразу сопротивляться. Боекомплект - патроны и гранаты выдать на 2 дня. Питание не обязательно.

    10
    2
  • Вк
    Виардо кузнецова
    17-го января

    У нас на баррикады возили с работы в рабочее время и попробовал бы кто отказаться.Давали автобус.Картинка какая-то искусственная ,зады не отморозят сидящие на асфальте

    46
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    17-го января

    """обороняться до последней капли крови и до последнего сантиметра..."""- а кого оборонять-то? Вас, сволочи из сэйма? Вы же при первом шухере в первых числах на пароме в Швецию сдриснете! Или будете в числе первых цепляться за шасси улетающих самолётов...

    101
    1
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    17-го января

    Сопротивление? Ну-ну, помним как 25 омоновцев Млынника разогнали весь табор. Министр МВД Вазнис на хуторе в подполье прятался.:)

    52
    3
  • свп
    сила в правде
    16-го января

    Я не часто комментирую тут, но это просто идиотизм в цвете. И не мог удержаться. Если это флаги латвии и россии в одном месте, то по всей логике значит мы должны бояться захвата врага с сине-полосатыми флагами со звездочками? Или ЧТО? я так смотрю, что переобуваться в воздухе нашим не то,что не получается, а тапочки просто веером летают - и единственный вопрос - куда? кто даст денеХ? ЕС не даст? продадимся куда угодно! РФ, Китай, Пакистан. Похрену! Гибнет народ из-за отсутствия четырехполосных шоссе? О чем вы вообще? Дайте что попилить!!!! Какая политика? да о чем вы?Мировой агрессор россия? Мировой агрессор США? Они же наше ВСЁ!!!! Просто приятно наблюдать за этим ЦИРКОМ. Нужно выжигать таких на корню. Но латышам нужно пройти эту дорогу, ЕЩЕ раз, Чтобы быть уверенными, что лучший завтрак латыша - это другой латыш. И точка. Народное творчество не будет врать. Ну вот вам ситуация. Вы порушили всё - полагаясь на штаты и они вас раком поставили. Дальше что? Такие клоуны

    59
    2
  • VS
    Vad Sorry
    16-го января

    Скажу честно я бы очень радовался, когда захватят, может что-то бы поменялось и захотелось бы на родину вернуться?🤔пока вообще ни хочется

    36
    3
  • З
    Злой
    16-го января

    А что это, справа, вверху,российский флаг- бело-сине-красный?

    16
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го января

    Надо внести еще один пункт в концепцию обороны страны: установить везде автоматы по продаже билетов в очередь на целование брони. А то ведь затопчут друг друга в порыве верноподданности. И такие, как наш местный Тсич, будут в первых рядах. Ах, забыл - он уже сдристнул из Латвии, за которую так болеет своей больной печенью...

    43
    2
  • З
    Злой
    16-го января

    Как хорошо что я с 2022 года перестал покупать товар в латвийских магазинах и перешёл на покупки вещей, бытовой техники, товаров для хобби, даже носки и зонтики покупаю на известных зарубежных платформах, здесь ничего , на весь этот идиотизм идёт минимум моих денег, это приятно!

    61
    5
  • Е
    Ехидный
    16-го января

    сами правящие откапают из огородов свои партбилеты и с цветами будут встречать "врагов" !!!

    122
    2
  • 010725
    010725
    16-го января

    Я не буду столь пессимистичен. Во Флориду успеет убежать меньшинство, с этим я согласен, но это будут лучшие люди, с ними будет весь мир и все пенсионные накопления жалких оставшихся коллаборантов. Там, под теплым солнцем штата американских пенсионеров, взойдет четвертая звезда независмости.

    91
    5
  • A
    Aleks
    16-го января

    Сопротивляться?! У правительства уже есть план как быстро покинуть страну,пока воинские части возле аэропорта будут держать оборону😀😎,а тут о каком то сопротивлении говорят...Клоуны в военной форме из Сейма первые исчезнут отсюда и уж точно не пойдут воевать. Где вы видели воюющих депутатов на Украине?😂 Да и что эта власть сделала для того,чтобы ее защищать?Ободрала как липку на отоплении и в другом и такая-защити меня! Сосите вы х...й.Вас сами латыши прикопают,если у них будет повод...

    138
    4
  • З
    Злой
    16-го января

    А если предположить тупо что этот мизерный клочок земли с ужасным климатом, постоянной облачностью, никчемный с точки зрения военных нах никому не нужен, может тогда медицина разовъётся, будут деньги на восстановление дома на улице Баускас и детям на кружки перепадёт?

    105
    4
  • Пп
    Прожектор перестройки
    16-го января

    Как показывает история Латвии, за последние 100 лет, сопротивляться вообще никто не будет..

    157
    1
Читать все комментарии

