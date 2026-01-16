Готовность жителей Латвии к невоенному сопротивлению в условиях войны или оккупации в настоящее время недостаточна, утверждает исследователь Рижского университета имени Страдиня Виталий Ракстиньш.

Выступая на конференции «Январские баррикады 1991 года как проявление народного сопротивления тоталитарному режиму и уроки для современности» Ракстиньш отметил, что тема ненасильственного сопротивления является чувствительной, поскольку, с одной стороны, у государства есть позиция по защите территории «с первого сантиметра», а с другой — существует концепция государственной обороны.

Согласно концепции, предписано обороняться до последней капли крови и до последнего сантиметра.

Ракстиньш напомнил, что ранее была создана нормативная база, предусматривающая, что вооружённые силы должны начинать воевать, не дожидаясь конкретных решений должностных лиц. В новых законах впервые была обозначена роль общества, а также предоставлены полномочия вооружённым силам начинать подготовку общества к оказанию поддержки.

Исследователь пояснил, что ненасильственное сопротивление может быть как активным, так и пассивным, однако главным вызовом является достижение массовости, подобной той, которая была во время баррикад и Балтийского пути.

Он выразил обеспокоенность навыками и знаниями населения, утверждая, что в настоящее время большинство людей, желающих участвовать в мерах по защите государства, не обучены и недостаточно осведомлены.

Эксперт также подчеркнул, что готовность общества к сопротивлению может служить элементом сдерживания, поскольку осознание противником того, что общество готово противостоять и немилитаризованными способами, способно изменить его расчёты.

Ракстиньш привёл в пример Украину, указав, что Россия не рассчитывала на активное участие украинского общества в защите государства.

Он подчеркнул, что Латвии необходимо учиться у Украины ненасильственному сопротивлению, в том числе обеспечивать передачу знаний о происходящем на временно оккупированных территориях. Ракстиньш добавил, что не следует ждать «часа X», поскольку часть мер ненасильственного сопротивления можно реализовывать уже сейчас, в условиях гибридной войны.

Ракстиньш считает, что следует больше задуматься о людях, которые хотели бы помочь в защите государства, но не готовы вступать в Земессардзе или становиться резервистами. Он отметил, что в Силах обороны Украины воюет около 4% населения, однако сопротивление осуществляется на гораздо более широком уровне.

Эксперт подчеркнул, что для вовлечения общества необходимо обеспечить требуемые навыки и умения, поскольку современная война носит технологический характер, и такие специфические знания частные лица не могут получить самостоятельно. Он отметил, что обучать население во время войны будет невозможно, поэтому знания необходимо передавать уже сейчас.

Также граждан должны сообщать о подозрительных действиях и предметах, поскольку противник тестирует уязвимости.