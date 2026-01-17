Baltijas balss logotype
После зимних каникул выросла посещаемость образовательных учреждений 0 77

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: После зимних каникул выросла посещаемость образовательных учреждений
ФОТО: LETA

После зимних каникул значительно увеличилась посещаемость школ и детских садов Латвии, что связано со снижением распространения острых респираторных заболеваний, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), пишет ЛЕТА.

На неделе перед каникулами общеобразовательные учреждения посещали 86,3% школьников, а дошкольные учреждения — 63,9% детей.

После каникул посещаемость школ выросла до 90,5%. Самая низкая посещаемость зафиксирована в Елгаве, где одновременно зарегистрирован и самый высокий уровень заболеваемости гриппом — в школах присутствуют 84,2% учащихся.

В детских садах также наблюдается значительный рост посещаемости — он достиг 79%, что на 15,1 процентного пункта больше, чем на неделе перед праздниками. В большинстве самоуправлений, участвующих в мониторинге, этот показатель колеблется от 77% до 80%, в то время как в Лиепае он составил 84,6%, что на 13,9 процентного пункта больше, чем до каникул.

В мониторинг были включены в общей сложности 62 общеобразовательных и дошкольных учреждения в Даугавпилсе, Гулбенском крае, Елгаве, Екабпилсском крае, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиерском крае и Вентспилсе.

Образовательные учреждения еженедельно сообщают о посещаемости по данным четверга.

Как уже сообщалось, заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе продолжила снижаться, однако всё ещё остаётся на высоком уровне, свидетельствуют данные мониторинга ЦПКЗ.

#образование #Латвия #грипп #школы #заболеваемость
