Снега синоптики не ждут, мороз — да: что готовит погода на выходные 0 1762

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Снега синоптики не ждут, мороз — да: что готовит погода на выходные

В субботу слабый ветер будет гнать облака, но осадков не принесёт, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Днём облачность на небе будет переменной, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый юго-восточный, южный ветер. Максимальная температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, а в восточных районах будет холоднее — от -10 до -13 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность и сухая погода. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха повысится до -7…-9 градусов.

Также в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Температура воздуха ночью опустится до -11…-16 градусов. На побережье будет не так морозно — от -6 до -10 градусов, однако в юго-восточных районах будет особенно холодно — до -18 градусов. Днём воздух прогреется до -7...-12 градусов, местами на побережье Курземе — до -5…-7 градусов.

В понедельник погодные условия останутся неизменными, лишь станет на пару градусов холоднее, чем в воскресенье.

В первой половине следующей недели погодные условия останутся похожими на предыдущие дни, но с середины недели потеплеет. Однако температура воздуха по-прежнему будет оставаться отрицательной как днём, так и ночью. Будет дуть слабый ветер, и погода останется сухой — дни пройдут без существенных осадков.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
