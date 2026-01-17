«Сейчас многие рижане (наверняка, не только) испытывают проблемы с медицинским обслуживанием именно детей. Я столкнулась с тем, что, во-первых, в Риге нет вакцин от гриппа для детей — никто в клиниках и пунктах вакцинации не мог мне сказать, когда они появятся. Это вызывает большую тревогу у родителей в сезон эпидемии.

Второй «сюрприз»: с нового года УЗИ для детей в нашей детской клинике (Иманта) стал стоить 69 евро. Бесплатная услуга, как мне сообщили, больше предоставляться не будет.

Остались ли еще в Риге лечебные учреждения, где можно сделать УЗИ по государственным квотам, мне также в клинике подсказать не могли. И где и как можно узнать, когда будут доступны вакцины от гриппа для детей?

Не в нашей компетенции

Илзе Удре, руководитель отдела коммуникации Центра по контролю и профилактике заболеваний:

– Оплачиваемая государством вакцинация производится у семейного врача. Если в практике семейного врача вакцина недоступна, можно обратиться в другие лечебные учреждения (предварительно связавшись с ними).

Оплачиваемую государством вакцинацию против сезонного гриппа у семейного врача могут получить дети в возрасте от 6 до 23 месяцев (включительно) и дети в возрасте от 24 месяцев до 17 лет (включительно), которые по состоянию здоровья относятся к группам риска.

Также право на бесплатную вакцинацию против гриппа имеют взрослые, относящиеся к таким группам:

беременные женщины,

лица в возрасте 60 лет и старше,

медицинские работники и вспомогательный персонал,

сотрудники центров долгосрочного социального ухода и другие.

Что касается платной вакцинации против гриппа, то в компетенцию Центра этот вопрос не входит. Медицинские учреждения сами заказывают вакцину у коммерческих оптовых компаний, указывая нужный объем.

Ищите где можно

Кития Грина, заместитель руководителя отдела общественных связей Национальной Службы здоровья (НСЗ):

– Поскольку в вопросе не указано конкретное медицинское учреждение, в то время как в микрорайоне Иманта с НСЗ договор о предоставлении финансируемых государством медицинских услуг, включая УЗИ для детей, заключили несколько медицинских учреждений, предоставляем информацию о ситуации в целом.

Финансируемые государством УЗИ детей в Риге/Рижском регионе предоставляются несколькими медицинскими учреждениями. Если конкретная услуга, финансируемая государством, не доступна в ближайшем или логистически удобном медицинском учреждении, или для ее получения приходится слишком долго ждать, можно попытаться получить ее в другом медучреждении, также имеющем соглашение с НСЗ.

Один раз в месяц медучреждения обобщают информацию о списках ожидания, и НСЗ публикует ее на сайте www.rindapiearsta.lv. На этом сайте можно узнать:

• в каких медицинских учреждениях необходимое обследование предоставляется за счет государства;

• каково приблизительное время ожидания обследования.

Чтобы получить информацию о длине очереди в режиме реального времени и записаться на прием, следует обратиться в регистратуру конкретного медицинского учреждения, где предоставляется нужная вам услуга. Также, можно позвонить по бесплатному общему справочному телефону 80001234.