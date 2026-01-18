Государственное агентство социального страхования (ГАСС) разъясняет как в этом году учитывается необлагаемый минимум для пенсионеров, и как "минусуется" из пенсий подоходный налог с населения (ПНН).

Необлагаемый минимум пенсионера составляет 12 000 евро в год, или 1000 евро в месяц. Это означает, что часть пенсии до 1000 евро в месяц НЕ облагается подоходным налогом с населения (ПНН) 25,5%.

Государственное агентство социального страхования (ГАСС) применяет необлагаемый минимум пенсионера 1000 евро в месяц к пенсиям лиц, которые:

не работают;

работают, но не предоставили свою налоговую книжку работодателю.

Если же пенсионер решил разделить свой необлагаемый минимум, то половина применяется к выплаченной ГАСС пенсии (500 евро или 1/24 часть годового необлагаемого минимума пенсионера), а другая половина — к заработной плате.

Это означает, что к пенсии по выбору получателя применяется раздельный необлагаемый минимум пенсионера 500 евро, а не 1000 евро.

Каким пенсионерам полагаются налоговые льготы

Если пенсионеру полагаются льготы по ПНН, они применяются в том месте получения доходов, где представлена налоговая книжка, — поясняет ГАСС.

Помимо необлагаемого минимума, могут полагаться такие льготы по ПНН:

*** за иждивенца – 250 евро в месяц.**

*** для лиц с инвалидностью:**

1-я или 2-я группа инвалидности – 1848 евро в год (154 евро в месяц);

3-я группа инвалидности – 1440 евро в год (120 евро в месяц);

политически репрессированным лицам и участникам движения национального сопротивления 1848 евро в год (154 евро в месяц).

Как считаются налоги: примеры

При расчете подоходного налога с пенсии ГАСС учитывает как необлагаемый минимум пенсионера, так и льготы по ПНН, если они ему полагаются.

Из части пенсии, превышающей необлагаемый минимум пенсионера и применяемые льготы, удерживается подоходный налог - 25,5%.

ВАЖНО: если пенсия сениора в течение ГОДА не достигает 12000 евро, подоходный с пенсии не удерживается.

Например, если в 2025 году - до индексации, пенсия составляла менее 1000 евро в месяц, а с октября после индексации превышала 1000 евро, но в целом общая годовая пенсия не превышала 12 000 евро, то налогом она не облагается.

Однако с 1 января 2026 года, если пенсия в месяц превышает 1000 евро, то с "излишка" удерживается ПНН из-за превышения необлагаемого минимума пенсионера.

Пример 1: не работающий пенсионер

С 1 января 2025-го года пожилому человеку была назначена пенсия по старости 950 евро за 45-летний латвийский страховой стаж, и он решил больше не работать.

С 1 октября 2025-го года, после индексации - с учетом его стажа с применением индекса 1,0787, размер его пенсии увеличился до 1024,77 евро.

Вся начисленная за 2025-й год пенсия составляет 8550,00 евро (950 х 9 месяцев) + 3074,31 евро (1024,77 х 3 месяца) = 11624,31 евро. Что меньше необлагаемого минимума пенсионера в 12000 евро.

Поэтому в 2025-м году подоходный налог с его пенсии не удерживался.

Однако с 1 января 2026-го года пенсия этого сениора уже облагается налогом в размере 6,32 евро ((1024,77 – 1000) х 25,5%). То есть: "на руки" пенсионер получит 1018,45 евро (1024.77 – 6.32).

Пример 2: вычеты ПНН у инвалидов с учетом льгот

Предположим, что с 1 ноября 2024-го года некоему жителю Латвии была назначена пенсия по инвалидности 3-й группы, размер которой с 1 января 2025 года составляет 189,00 евро, и он не работает.

С 1 октября 2025-го года с применением индекса 1,0635 размер пенсии вырос до 201,00 евро.

Однако с 1 ноября 2025-го года этому человеку была установлена инвалидность уже 2-й группы и назначена пенсия по инвалидности 1200,00 евро в месяц.

Начисленная пенсия за 2025-й год составляет 1701,00 евро (189,00 × 9 месяцев) + 201,00 евро (201,00 × 1 месяц) + 2400,00 евро (1200,00 × 2 месяца) = 4302,00 евро, что меньше необлагаемого минимума пенсионера 12000 евро в год и установленных для лица налоговых льгот по инвалидности.

То есть: в 2025-м году ПНН с пенсии не удерживается.

Но с 1 января 2026-го года к пенсии применяется необлагаемый минимум в 1000,00 евро и льгота по ПНН за инвалидность 2-й группы - 154,00 евро в месяц.

Таким образом, облагаемая налогом сумма составляет 46,00 евро (1200,00 – 1000,00 – 154,00), налог – 11,73 евро, а выплачиваемая пенсия – 1188.27 евро (1200.00 – 11.73).

Как разделить 1000 евро

Если зарплата у сениора заметно больше пенсии, то он может разделить свой необлагаемый налогом минимум - 1000 евро на 500+500. Для этого ему надо подать свою налоговую книжку работодателю.

«Разделенный» вариант в электронной системе декларирования Службы государственных доходов - EDS, выглядит таким образом:

в разделе "Налоговая книжка по зарплате/"Algas nodokļa grāmatiņa" в графе "Место дохода, где подаётся налоговая книжка на заработную плату"/"Ienākuma gūšanas vieta, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa", будет отмечен работодатель пенсионера.

В этом случае и плательщик пенсии (Государственное агентство социального страхования, VSAA) и его работодатель будут применять по половине необлагаемого налогом минимума пенсионера (по 500 евро в месяц).

Если же сениор не подаст налоговую книжку работодателю, необлагаемый минимум будет применяться только к пенсии пенсионера, как и прежде. А в графе "Место дохода, где подаётся налоговая книжка на заработную плату", будет фигурировать плательщик пенсии - VSAA.

ВАЖНО: если работающий пенсионер не воспользуется возможностью раздельно применить необлагаемый минимум, то у него по-прежнему есть возможность подать годовую декларацию о доходах и получить возврат переплаченного подоходного налога (то есть, деньги за оправданные расходы - лечение и пр.).

И еще: чтобы необлагаемый минимум пенсионера был разделен уже в следующем месяце, пенсионер должен предоставить работодателю налоговую книжку до 15-го числа текущего месяца.

