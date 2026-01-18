"Купила куриный фарш. На упаковке было написано, что это maltās gaļas masa и громадными буквами выделено слово "филе". Для меня это очень важно, поскольку из-за проблем со здоровьем фарш из других частей курицы мне не годится.

Но когда дома открыла упаковку мне в нос буквально ударил характерный запах куриного жира. А прочитав состав фарша (в магазине я этого сделать не смогла, поскольку не захватила очки, а состав на обороте был указан слишком мелкими буквами) узнала, что "фарш из филе" состоит из филе только на 68%, остальное – куриная кожица, вода, соль, ароматизаторы и свекольный экстракт. То есть про филе — крупными буквами, а про остальное – крошечными и на обороте.

Имеет ли право производитель действовать таким образом, если, помимо куриного филе, в данном фарше еще около трети всякой другой мешанины? Не является ли это введением покупателей в заблуждение?"

Инга Платпире, старший эксперт отдела по надзору за производством продуктов животного происхождения Продовольственной и ветеринарной службы

– Название продукта содержит слово "масса", что само по себе уже указывает на то, что данный продукт изготовлен не из одного ингредиента. В противном случае на этикетке было бы указано maltā gaļa (дословно "перемолотое мясо").

Выбирая подобные продукты всегда следует учитывать, что помимо желаемого ингредиента, там будут присутствовать и другие, в том числе и нежелательные для здоровья. Поэтому всегда следует читать ВСЮ информацию на этикетке, особенно список ингредиентов.

Далее: производитель на упаковке четко указал не только все ингредиенты, но и их процентный состав в изделии. Это полностью соответствует требованиям Регулы Nr.1169/2011 "О предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах". В частности, статьи 7., запрещающей введение покупателя в заблуждение относительно состава продукта.

Выделив слово "филе" производитель просто подчеркнул, что это основной компонент, удельный вес которого в продукте превышает 50%. Таким образом, покупателю была изначально предоставлена вся необходимая информация о продукте – в том числе и о том, что филе в нем не 100 %.

И то, что слово "филе" было выделено особо, в то время как остальная информация была указана мелкими буквами на обороте, не может быть расценено как введение покупателя в заблуждение.