Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В магазине Риги подсунули жир вместо филе – всё по закону 3 3214

Наша Латвия
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В магазине Риги подсунули жир вместо филе – всё по закону

"Купила куриный фарш. На упаковке было написано, что это maltās gaļas masa и громадными буквами выделено слово "филе". Для меня это очень важно, поскольку из-за проблем со здоровьем фарш из других частей курицы мне не годится.

Но когда дома открыла упаковку мне в нос буквально ударил характерный запах куриного жира. А прочитав состав фарша (в магазине я этого сделать не смогла, поскольку не захватила очки, а состав на обороте был указан слишком мелкими буквами) узнала, что "фарш из филе" состоит из филе только на 68%, остальное – куриная кожица, вода, соль, ароматизаторы и свекольный экстракт. То есть про филе — крупными буквами, а про остальное – крошечными и на обороте.

Имеет ли право производитель действовать таким образом, если, помимо куриного филе, в данном фарше еще около трети всякой другой мешанины? Не является ли это введением покупателей в заблуждение?"

Инга Платпире, старший эксперт отдела по надзору за производством продуктов животного происхождения Продовольственной и ветеринарной службы

– Название продукта содержит слово "масса", что само по себе уже указывает на то, что данный продукт изготовлен не из одного ингредиента. В противном случае на этикетке было бы указано maltā gaļa (дословно "перемолотое мясо").

Выбирая подобные продукты всегда следует учитывать, что помимо желаемого ингредиента, там будут присутствовать и другие, в том числе и нежелательные для здоровья. Поэтому всегда следует читать ВСЮ информацию на этикетке, особенно список ингредиентов.

Далее: производитель на упаковке четко указал не только все ингредиенты, но и их процентный состав в изделии. Это полностью соответствует требованиям Регулы Nr.1169/2011 "О предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах". В частности, статьи 7., запрещающей введение покупателя в заблуждение относительно состава продукта.

Выделив слово "филе" производитель просто подчеркнул, что это основной компонент, удельный вес которого в продукте превышает 50%. Таким образом, покупателю была изначально предоставлена вся необходимая информация о продукте – в том числе и о том, что филе в нем не 100 %.

И то, что слово "филе" было выделено особо, в то время как остальная информация была указана мелкими буквами на обороте, не может быть расценено как введение покупателя в заблуждение.

Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем #пищевая промышленность #права потребителей
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
11
0
1
11
1
3

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го января

    Эх, если бы вы знали и видели из чего делают "докторскую колбасу" вас бы начинало тошнить прямо у витрины где она лежит. Хвосты и уши, это самые лучшие ингредиенты её составляющей, про остальные писать не буду.

    1
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го января

    Я на прошлой неделе на банке тушёнки (свинной типа) латвийского производства (мелкий производитель из ипиней латышских) прочёл в составе те же куриные шкурки. Блэть. Во хрючево пошло.

    55
    3
  • MiU
    Made in USSR
    Волченька Просто Волченька!
    19-го января

    Подобная картина у нас наблюдается вот уже, как лет 30. P.S. А теперь домашнее задание: прочитай мелкий шрифт на варёных колбасах. :-)

    4
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Приготовиться: синоптики предупредили о погоде на новой неделе в Латвии
Изображение к статье: Так мы соседей не догоним...
Изображение к статье: Приезжие в Риге
Изображение к статье: 20-ти градусный мороз настигнет Латвию - синоптики

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Садио Мане объяснил, почему вернул на поле сборную Сенегала в финале Кубка Африки
Спорт
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео