Во вторник вечером на большей части территории Латвии при ясной и безветренной погоде ожидается существенное понижение температуры воздуха, прогнозируют синоптики.

В ночь на среду температура во многих регионах страны опустится до -20…-25 градусов. Теплее будет в регионах с облачностью, в основном в Курземе, где температура будет не ниже -10 градусов.

Местами ожидаются туман и изморозь, возможно северное сияние.

Днем прогнозируется частичная облачность, возможен снег. Будет дуть слабый и умеренный восточный ветер, на Курземском побережье Рижского залива - порывами до 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха в среду составит -3...-9 градусов, на юге страны - до -12 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью в центре города составит около -15 градусов, в пригородах - до -22 градусов. Днем температура повысится до -8 градусов.