Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На большей части Латвии ожидается солнечный день 0 260

Наша Латвия
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На большей части Латвии ожидается солнечный день
ФОТО: LETA

Во вторник в Латвии будет светить солнце, лишь в отдельных районах Курземе и северо-западной Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Осадков не ожидается. Ветер будет слабым или вовсе не будет. Местами возможны туман и иней.

Из-за мороза и штиля во многих местах, особенно в городах, ожидается плохое качество воздуха.

Максимальная температура воздуха составит от -3..-5 градусов в отдельных районах Курземе до -11..-14 градусов местами в восточных краях и на равнине Земгале. Вечером местами в Латвии температура опустится ниже -20 градусов.

В Риге весь день будет светить солнце, ожидается слабый южный ветер, во второй половине дня и вечером — штиль. Температура воздуха в середине дня будет около -10 градусов, а вечером в пригороде возможны -20 градусов.

Влияние антициклона ослабевает. Атмосферное давление понизилось до 1029–1032 гектопаскалей на уровне моря.

Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #солнце #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В среду существенных осадков не ожидается; среднесуточная температура уже на 11 градусов ниже нормы
Изображение к статье: Так выглядят новые персональные коды. Эксклюзив!
Изображение к статье: Морозы накроют Латвию по-новой - синоптики выпустили предупреждение
Изображение к статье: Жестокое обращение с животными: ПВС изъяла 15 собак и трёх кошек в Баускском крае

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео