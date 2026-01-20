Во вторник в Латвии будет светить солнце, лишь в отдельных районах Курземе и северо-западной Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Осадков не ожидается. Ветер будет слабым или вовсе не будет. Местами возможны туман и иней.

Из-за мороза и штиля во многих местах, особенно в городах, ожидается плохое качество воздуха.

Максимальная температура воздуха составит от -3..-5 градусов в отдельных районах Курземе до -11..-14 градусов местами в восточных краях и на равнине Земгале. Вечером местами в Латвии температура опустится ниже -20 градусов.

В Риге весь день будет светить солнце, ожидается слабый южный ветер, во второй половине дня и вечером — штиль. Температура воздуха в середине дня будет около -10 градусов, а вечером в пригороде возможны -20 градусов.

Влияние антициклона ослабевает. Атмосферное давление понизилось до 1029–1032 гектопаскалей на уровне моря.