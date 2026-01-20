Продолжительность солнечного света в Латвии с зимнего солнцестояния — 21 декабря — увеличилась примерно на час, свидетельствуют данные, доступные на сайте timeanddate.com, пишет ЛЕТА.

21 декабря прошлого года солнце в Риге взошло в девять утра, а закат наступил в 15:43 — продолжительность дня составила шесть часов и 43 с половиной минуты.

20 января солнце в Риге встаёт в 8:43 и заходит в 16:26, продолжительность дня — семь часов и почти 43 минуты.

Каждый следующий день будет длиннее на три–четыре минуты, а самый стремительный прирост — почти на пять минут в день — произойдёт в марте.

Начиная с 18 марта, день станет длиннее ночи. Астрономическая весна наступит 20 марта.

Между тем уже 5 февраля начнётся солнечная весна, так как завершится самая тёмная четверть года. Самые светлые три месяца года, или солнечное лето, продлятся с 7 мая по 5 августа.