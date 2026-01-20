Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С момента зимнего солнцестояния продолжительность дня увеличилась уже на час 0 625

Наша Латвия
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: С момента зимнего солнцестояния продолжительность дня увеличилась уже на час
ФОТО: LETA

Продолжительность солнечного света в Латвии с зимнего солнцестояния — 21 декабря — увеличилась примерно на час, свидетельствуют данные, доступные на сайте timeanddate.com, пишет ЛЕТА.

21 декабря прошлого года солнце в Риге взошло в девять утра, а закат наступил в 15:43 — продолжительность дня составила шесть часов и 43 с половиной минуты.

20 января солнце в Риге встаёт в 8:43 и заходит в 16:26, продолжительность дня — семь часов и почти 43 минуты.

Каждый следующий день будет длиннее на три–четыре минуты, а самый стремительный прирост — почти на пять минут в день — произойдёт в марте.

Начиная с 18 марта, день станет длиннее ночи. Астрономическая весна наступит 20 марта.

Между тем уже 5 февраля начнётся солнечная весна, так как завершится самая тёмная четверть года. Самые светлые три месяца года, или солнечное лето, продлятся с 7 мая по 5 августа.

Читайте нас также:
#Рига #климат #Латвия #время #астрономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В среду существенных осадков не ожидается; среднесуточная температура уже на 11 градусов ниже нормы
Изображение к статье: Так выглядят новые персональные коды. Эксклюзив!
Изображение к статье: Морозы накроют Латвию по-новой - синоптики выпустили предупреждение
Изображение к статье: Жестокое обращение с животными: ПВС изъяла 15 собак и трёх кошек в Баускском крае

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео