За год количество GPS-помех в латвийском небе превысило 1200 случаев 1 185

Наша Латвия
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: За год количество GPS-помех в латвийском небе превысило 1200 случаев
ФОТО: LETA

В 2025 году в воздушном пространстве Латвии было зафиксировано 1276 случаев помех в работе глобальной системы позиционирования (GPS), что на 55,6% больше по сравнению с 2024 годом, сообщили агентству ЛЕТА в государственном предприятии "Латвийское агентство воздушного движения" (LGS).

В частности, в декабре прошлого года было зафиксировано 48 GPS-помех, что в 6,1 раза меньше, чем в декабре 2024 года, когда было зарегистрировано 292 случая.

В 2024 году в общей сложности было зафиксировано 820 GPS-помех, в 2023 году — 342 случая, а в 2022 году — 26.

В LGS ранее отмечали, что при сборе этих данных не выделяется информация по конкретным авиакомпаниям.

В компании пояснили, что помехи начались одновременно с вторжением России в Украину и, скорее всего, связаны с этим.

В Гражданском авиационном агентстве (ГAA) ранее агентству ЛЕТА объяснили, что агентство рассматривает и анализирует сообщения о GPS-помехах в воздушном пространстве Латвии. Хотя такие помехи влияют на нормальные процессы гражданской авиации, они не представляют угрозы для безопасности полётов как для транзитных воздушных судов, так и для тех, что направляются в Латвию или вылетают из неё.

ГAA подчёркивает, что для обеспечения безопасности полётов используются несколько систем, поэтому GPS-помехи не влияют на безопасность полётов. Каждый случай обнаруженных GPS-помех централизованно собирается и анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

LGS является на 100% государственным предприятием, его задача — обеспечивать пользователей воздушного пространства аэронавигационными услугами.

Цель деятельности ГAA — реализация государственной политики и управления в области использования воздушного пространства Латвии и гражданской авиации, включая надзор за безопасностью полётов гражданской авиации, авиационной безопасностью, а также за соответствием загрязнения от воздушных судов экологическим требованиям.

#авиация #Латвия #безопасность #технологии #GPS
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го января

    В компании пояснили, что помехи начались одновременно с вторжением России в Украину и, скорее всего, связаны с этим. == И судя по тенденции возрастания, это только самое начало!

    2
    2

