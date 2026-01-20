Проверяя информацию о возможных нарушениях требований по благополучию животных, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) изъяла из одного дома в волости Давини Баусского края 15 собак и трёх кошек, а Государственная полиция доставила на экспертизу тела двух погибших собак.

Во время проверки было установлено, что животные содержались в антисанитарных условиях — в загрязнённых помещениях с резким запахом. Они справляли естественные нужды прямо там, где находились: часть — в доме, часть — в гараже и хозяйственном строении.

Кроме того, животные не получали в достаточном количестве корм и питьевую воду.

За жестокое обращение с животными ПВС начала административное производство, в рамках которого животные были изъяты и доставлены в различные приюты.

Обстоятельства смерти двух найденных на территории собственности собак расследует Государственная полиция в рамках уголовного процесса.

ПВС — государственное учреждение под управлением Министерства земледелия, осуществляющее надзор и контроль в сфере оборота продуктов питания и ветеринарии.