Жестокое обращение с животными: ПВС изъяла 15 собак и трёх кошек в Баускском крае

Наша Латвия
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жестокое обращение с животными: ПВС изъяла 15 собак и трёх кошек в Баускском крае
ФОТО: пресс-фото

Проверяя информацию о возможных нарушениях требований по благополучию животных, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) изъяла из одного дома в волости Давини Баусского края 15 собак и трёх кошек, а Государственная полиция доставила на экспертизу тела двух погибших собак.

Во время проверки было установлено, что животные содержались в антисанитарных условиях — в загрязнённых помещениях с резким запахом. Они справляли естественные нужды прямо там, где находились: часть — в доме, часть — в гараже и хозяйственном строении.

Кроме того, животные не получали в достаточном количестве корм и питьевую воду.

За жестокое обращение с животными ПВС начала административное производство, в рамках которого животные были изъяты и доставлены в различные приюты.

Обстоятельства смерти двух найденных на территории собственности собак расследует Государственная полиция в рамках уголовного процесса.

ПВС — государственное учреждение под управлением Министерства земледелия, осуществляющее надзор и контроль в сфере оборота продуктов питания и ветеринарии.

2_davinu_pag.jpg4_davinu_pag_0.jpg5_davinu_pag.jpg7_davinu_pag.jpg

#животные #ПВС
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    20-го января

    Ну, изъяли, а дальше что? Отвезут в приют и через месяц, если никто не возьмет, усыпят. И вот они как раз не будут жестоко обращаться с животными, они их просто убьют.

    8
    1

Видео