Латвийцы рассказали, зачем берут потребительские кредиты 0 577

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийцы рассказали, зачем берут потребительские кредиты

По меньшей мере каждый третий житель Латвии (38 процентов) рассматривает потребительский кредит как необходимую поддержку в непредвиденных или чрезвычайных ситуациях, что является самым высоким показателем среди стран Балтии, свидетельствуют данные опроса.

Отвечая на вопрос о своем отношении к потребительским кредитам, большинство, или 38 процентов жителей, указывают, что это подходящее решение для непредвиденных или чрезвычайных ситуаций. Еще 30 процентов характеризуют его как «неприятный, но иногда необходимый выбор», а каждый пятый указывает на дополнительную финансовую нагрузку.

В то же время 16 процентов считают, что потребительский кредит дает возможность быстрее приобрести товары или услуги, не формируя накопления. Среди стран Балтии особенно это преимущество выделяют жители Литвы, где на него указывает каждый пятый.

В Латвии жители чаще, чем в других странах Балтии, рассматривают потребительский кредит как инструмент решения чрезвычайных ситуаций. В Эстонии с этим согласны 31 процент жителей, а в Литве — 29 процентов. В остальных странах Балтии преобладает мнение, что потребительский кредит является неприятным, но иногда необходимым выбором: с этим согласны соответственно 35 процентов жителей Эстонии и 33 процента жителей Литвы.

#финансы #Латвия #кредиты #экономика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
