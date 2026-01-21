В Латвии — сильный дефицит отопительных гранул и брикетов. Столь нужный сейчас товар вдруг пропал с полок строительных магазинов, и это при том, что наша страна производит его сама, пишут Grani.

Наступившие морозы стремительно увеличили спрос на отопительные гранулы и брикеты. Латвийцы охотятся на этот товар во всех регионах страны — и всюду наталкиваются на опустевшие полки. Но как же так, ведь речь не о какой-то экзотической продукции, производимой где-то за морем? Гранулы и брикеты — побочный продукт лесопильного производства, который наша страна в больших количествах производит сама.

Новостная служба латвийского телеканала 360TV обратилась к производителям, и те подтвердили: спрос вырос настолько стремительно, что запасы на складах исчерпались. Чтобы выкинуть на прилавки новые объёмы, нужно их сначала произвести, а это время. Ведь заводы не рассчитаны на внезапные всплески потребности, у них — чёткий план, а также заранее распланированная работа на экспорт.

В итоге латвийские потребители вспомнили давно забытое слово — «дефицит». Проблема доступности древесного топлива стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Жители разных регионов страны делятся сообщениями, где проводили поиски и каков результат. Сообщения эти довольно однотипны: поехал в такой-то строительный магазин, но всё распродано.

Поэтому следом за словом «дефицит» людям пришлось вспомнить и словосочетание «очередь по записи». В советские времена так покупали мебель, а теперь — брикеты и гранулы для отопления. Например, в Инчукалнсе, запись на получение продукции ведётся уже на конец февраля.

Ну, и доводя ностальгию по дефициту до логического финала, латвийцам сегодня пришлось вспомнить ещё одно выражение из далёкого прошлого: «больше двух в одни руки не давать!». Да, представьте себе, производителям, чтобы снизить активность перекупщиков (в советские времена сказали бы — спекулянтов), пришлось ввести лимиты на продажу: одному покупателю продают не более 20-30 мешков гранул.

Жителей Латвии, которые обогревают своё жильё с помощью печей и каминов, призывают сохранять спокойствие, а также не соблазняться подозрительными предложениями в интернете, где обещают быструю доставку: скорей всего, это мошенники.

По оценкам экспертов, ситуация на рынке сможет нормализоваться лишь с приходом более тёплой, весенней погоды.