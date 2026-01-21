Baltijas balss logotype
В Латвии растет заболеваемость гриппом

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2026
LETA
Изображение к статье: В Латвии растет заболеваемость гриппом
ФОТО: dreamstime

Заболеваемость гриппом в Латвии растет, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) за последнюю неделю.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом увеличилась, и доля лабораторно подтвержденных образцов гриппа достигла 18% по сравнению с 10,5% неделей ранее. В то же время уровень заболеваемости был по-прежнему ниже, чем перед праздниками, когда был зафиксирован сезонный максимум.

Грипп был клинически диагностирован у 211 пациентов и составил в среднем 303,9 случая на 100 000 населения, что на 13,2% больше, чем на предыдущей неделе. На предыдущей неделе заболеваемость составляла 268,5 случаев на 100 000 населения.

На прошлой неделе случаи гриппа были выявлены во всех десяти зонах мониторинга, в среднем 303,9 случая на 100 000 населения.

Самый высокий уровень заболеваемости сохраняется в Елгаве, где было выявлено 879,8 случаев на 100 000 жителей. Заболеваемость также высока в Екабпилсском самоуправлении, где зарегистрировано 626,5 случаев на 100 000 жителей, и в Юрмале, где зарегистрировано 606,2 случая на 100 000 жителей.

Как и в другие сезоны, заболеваемость гриппом выше среди детей до 14 лет, особенно в возрастной группе 5-14 лет.

За неделю с симптомами других острых респираторных инфекций к врачам обратились 933 пациента, что составляет 1343,7 случая на 100 000 населения и примерно соответствует уровню предыдущей недели, когда показатель составил 1389,6 случая на 100 000 населения.

Доля положительных результатов на "Covid-19" снизилась и составила 6,5%. Было проведено 554 теста, из которых 36, или 6,5% подтвердили наличие вируса.

На прошлой неделе в больницы поступили 73 пациента с подтвержденной инфекцией "Covid-19".

В то же время количество госпитализаций с "Covid-19" снизилось, однако на прошлой неделе было зарегистрировано четыре смерти пациентов с подтвержденной инфекцией "Covid-19". Всего с начала года было зарегистрировано 12 смертей, а в 2025 году зарегистрировано 132 смерти пациентов с "Covid-19".

#covid-19 #Латвия #грипп #заболеваемость #дети
Видео