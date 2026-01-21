18% работодателей планируют сократить численность персонала в ближайшие 12 месяцев — это в три раза больше, чем годом ранее, когда о таких планах заявляли лишь 6% компаний.

Это означает усиление конкуренции за рабочие места уже в течение следующего года, следует из ежегодного опроса работодателей о тенденциях и прогнозах рынка труда, который проводит интернет-компания по подбору персонала Alma Career Latvia. В то же время опрос показывает, что 26% работодателей в Латвии в 2026 году планируют увеличить численность сотрудников, однако компании все чаще выбирают осторожный подход к кадровым вопросам. 23% компаний отмечают, что не планируют изменений в размере команды — в целом это указывает на неравномерный и хрупкий баланс на рынке труда.

Сокращение численности персонала чаще всего связано с реорганизацией компаний, повышением эффективности деятельности и более высокими требованиями к результативности работников. Это показывает, что сокращения — не только краткосрочная реакция на экономическую ситуацию, но и часть структурных изменений внутри компаний.

В то же время для компаний, которые планируют нанимать новых сотрудников, основной причиной по-прежнему остается рост и увеличение объема работ. Это подтверждает, что рынок труда в 2026 году будет развиваться неравномерно: пока часть компаний расширяет команды, в других будет происходить оптимизация численности.

По сравнению с Эстонией осторожность латвийских работодателей выражена сильнее. Результаты опроса планов работодателей показывают, что в Эстонии сокращение численности персонала в 2026 году планирует существенно меньшая доля работодателей — 7%, тогда как почти треть, или 30%, намерены увеличить численность сотрудников. Это говорит о том, что, хотя и в соседней стране заметна осторожность на рынке труда, работодатели в Эстонии смотрят на 2026 год значительно более оптимистично, чем в Латвии.

Хотя почти половина — 47% — работодателей в 2026 году планируют повысить зарплаты, в большинстве случаев речь идет об умеренном росте в пределах 3–6%. Основная цель повышения зарплат — удержать текущих сотрудников и снизить влияние инфляции.

Несмотря на осторожные планы, поиск и удержание работников остается одним из крупнейших вызовов: почти половина работодателей отмечают, что за последний год ситуация с доступностью рабочей силы ухудшилась.

«2026 год на рынке труда Латвии не будет простым: зарплаты будут расти медленнее, работодатели станут осторожнее, но конкуренция за квалифицированных сотрудников и таланты останется высокой - так же, как и борьба работников за вакансии у наиболее привлекательных работодателей, - отмечает руководитель маркетинга и коммуникаций Alma Career Latvia Криста Розиня. - Рост доли работодателей, планирующих сокращения, ясно показывает, что компании становятся осторожнее, внимательно оценивают расходы и эффективность, одновременно стараясь сохранить тех сотрудников и таланты, которые критически важны для успешной работы компании».

В целом планы работодателей на 2026 год рисуют рынок труда, на котором одновременно идут и рост, и оптимизация, однако осторожность становится доминирующим настроением.