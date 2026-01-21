Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии втрое выросло число компаний, готовящих сокращения 1 9990

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: В Латвии втрое выросло число компаний, готовящих сокращения

18% работодателей планируют сократить численность персонала в ближайшие 12 месяцев — это в три раза больше, чем годом ранее, когда о таких планах заявляли лишь 6% компаний.

Это означает усиление конкуренции за рабочие места уже в течение следующего года, следует из ежегодного опроса работодателей о тенденциях и прогнозах рынка труда, который проводит интернет-компания по подбору персонала Alma Career Latvia. В то же время опрос показывает, что 26% работодателей в Латвии в 2026 году планируют увеличить численность сотрудников, однако компании все чаще выбирают осторожный подход к кадровым вопросам. 23% компаний отмечают, что не планируют изменений в размере команды — в целом это указывает на неравномерный и хрупкий баланс на рынке труда.

Сокращение численности персонала чаще всего связано с реорганизацией компаний, повышением эффективности деятельности и более высокими требованиями к результативности работников. Это показывает, что сокращения — не только краткосрочная реакция на экономическую ситуацию, но и часть структурных изменений внутри компаний.

В то же время для компаний, которые планируют нанимать новых сотрудников, основной причиной по-прежнему остается рост и увеличение объема работ. Это подтверждает, что рынок труда в 2026 году будет развиваться неравномерно: пока часть компаний расширяет команды, в других будет происходить оптимизация численности.

По сравнению с Эстонией осторожность латвийских работодателей выражена сильнее. Результаты опроса планов работодателей показывают, что в Эстонии сокращение численности персонала в 2026 году планирует существенно меньшая доля работодателей — 7%, тогда как почти треть, или 30%, намерены увеличить численность сотрудников. Это говорит о том, что, хотя и в соседней стране заметна осторожность на рынке труда, работодатели в Эстонии смотрят на 2026 год значительно более оптимистично, чем в Латвии.

Хотя почти половина — 47% — работодателей в 2026 году планируют повысить зарплаты, в большинстве случаев речь идет об умеренном росте в пределах 3–6%. Основная цель повышения зарплат — удержать текущих сотрудников и снизить влияние инфляции.

Несмотря на осторожные планы, поиск и удержание работников остается одним из крупнейших вызовов: почти половина работодателей отмечают, что за последний год ситуация с доступностью рабочей силы ухудшилась.

«2026 год на рынке труда Латвии не будет простым: зарплаты будут расти медленнее, работодатели станут осторожнее, но конкуренция за квалифицированных сотрудников и таланты останется высокой - так же, как и борьба работников за вакансии у наиболее привлекательных работодателей, - отмечает руководитель маркетинга и коммуникаций Alma Career Latvia Криста Розиня. - Рост доли работодателей, планирующих сокращения, ясно показывает, что компании становятся осторожнее, внимательно оценивают расходы и эффективность, одновременно стараясь сохранить тех сотрудников и таланты, которые критически важны для успешной работы компании».

В целом планы работодателей на 2026 год рисуют рынок труда, на котором одновременно идут и рост, и оптимизация, однако осторожность становится доминирующим настроением.

Читайте нас также:
#зарплаты #конкуренция #компании #тенденции #оптимизация #рынок труда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
3
1
4

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    22-го января

    О чем и говорили, когда сообщили о повышении мин зарплаты. Мин зарплата выросла, количество рабочих мест сократилось, это предсказуемо и так и должно быть. Законы экономики работают, даже не корректно переведенные на латышский язык.

    12
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Переполненность жилья в Латвии - хуже только в одной стране
Изображение к статье: Грипп «уходит вглубь»: почему осложнений становится больше, несмотря на спад заболеваемости
Изображение к статье: Уроков не будет: из-за повреждения трансформатора одна школа Латвии осталась совсем без электричества
Изображение к статье: Середина января в Латвии была на восемь градусов холоднее, чем обычно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео