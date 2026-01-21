Гражданам и негражданам Латвии разрешат изменить персональный код – но только один раз в жизни, сообщили bb.lv в МВД Латвии.

Всем жителям Латвии, которые внесены в Реестр физических лиц, будет присваиваться индивидуальный персональный код, начинающийся с цифры «3» и не содержащий дату рождения.

И чтоб никто не догадался

Сейчас в персональных кодах латвийцев содержится дата их рождения: первый шесть цифр кода – это день, месяц и год, когда они родились.

Якобы это можно счесть дискриминацией по возрасту – многие скрывают свой возраст от работодателей, банков, сожителей и в прочих жизненных ситуациях, когда хочется выглядеть моложе, чем это есть на самом деле. В итоге власти придумали новый, не привязанный к дню рождения, персональный код, который состоит из одиннадцати цифр, что обеспечивает его уникальность:

первая цифра персонального кода всегда будет — «3»,

вторая цифра — автоматически сгенерированная системой случайная цифра от «2» до «9»,

остальные цифры — автоматически сгенерированные системой случайные цифры от «0» до «9».

Такой персональный код является неизменным, за исключением случаев усыновления (удочерения).

Поменяйте мне номер

С 1 июля 2017 года каждый житель Латвии имеет право один раз лично изменить персональный код на такой персональный код, который не содержит дату рождения. Старый персональный код, содержащий дату рождения, можно изменить в любой момент жизни лица, подав заявление лично в любом территориальном подразделении Управления по делам гражданства и миграции или в представительстве Латвийской Республики за рубежом.

Изменение персонального кода является бесплатным.

Выбрать комбинацию цифр для персонального кода невозможно, и после изменения персонального кода лицо больше не сможет передумать и восстановить прежний персональный код, поскольку в Реестре физических лиц он автоматически генерируется только один раз.