Власти перекодируют население Латвии: как убрать из персонального кода дату рождения 6 16825

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так выглядят новые персональные коды.

Так выглядят новые персональные коды.

Гражданам и негражданам Латвии разрешат изменить персональный код – но только один раз в жизни, сообщили bb.lv в МВД Латвии.

Всем жителям Латвии, которые внесены в Реестр физических лиц, будет присваиваться индивидуальный персональный код, начинающийся с цифры «3» и не содержащий дату рождения.

И чтоб никто не догадался

Сейчас в персональных кодах латвийцев содержится дата их рождения: первый шесть цифр кода – это день, месяц и год, когда они родились.

Якобы это можно счесть дискриминацией по возрасту – многие скрывают свой возраст от работодателей, банков, сожителей и в прочих жизненных ситуациях, когда хочется выглядеть моложе, чем это есть на самом деле. В итоге власти придумали новый, не привязанный к дню рождения, персональный код, который состоит из одиннадцати цифр, что обеспечивает его уникальность:

  • первая цифра персонального кода всегда будет — «3»,

  • вторая цифра — автоматически сгенерированная системой случайная цифра от «2» до «9»,

  • остальные цифры — автоматически сгенерированные системой случайные цифры от «0» до «9».

Такой персональный код является неизменным, за исключением случаев усыновления (удочерения).

Поменяйте мне номер

С 1 июля 2017 года каждый житель Латвии имеет право один раз лично изменить персональный код на такой персональный код, который не содержит дату рождения. Старый персональный код, содержащий дату рождения, можно изменить в любой момент жизни лица, подав заявление лично в любом территориальном подразделении Управления по делам гражданства и миграции или в представительстве Латвийской Республики за рубежом.

Изменение персонального кода является бесплатным.

Выбрать комбинацию цифр для персонального кода невозможно, и после изменения персонального кода лицо больше не сможет передумать и восстановить прежний персональный код, поскольку в Реестре физических лиц он автоматически генерируется только один раз.

#МВД #Дата Рождения #бюрократия
(6)
  • А
    Андрей
    21-го января

    "Якобы это можно счесть дискриминацией по возрасту – многие скрывают свой возраст от работодателей, банков, сожителей и в прочих жизненных ситуациях, когда хочется выглядеть моложе, чем это есть на самом деле."

    Редакция, у вас как у СМИ должен быть специально обученный человек по вопросам безопасности и личных данных. Курим GDPR, etc.

    Так вот - первые 6 цифр (как и остальные) надо скрывать не из-за дискриминации по возрасту!!! Вы же не на свидание его несёте. Перс.код часто используется как часть имени пользователя или идентификации персональной информации. Например, на кого в реестре предприятий какое лицо записано (кто владелей, бенефициар) и т.д. Так вот, значе первые 6 цифр, узнать гораздо легче. Остаётся выяснить оставшие 5 - а это уже заметно легче сделать методом перебора (легче, чем 11).

    29
    6
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    21-го января

    Не вижу смысла этой затее, потому что суть не меняется. А то что дата светится-пофуй. Чего кому с неё?

    82
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го января

    согласно Нюрнбергскому Кодексу - запрещено клеймить, == Надо понимать, что к Латвии это никакого отношения не имеет и иметь не будет?

    33
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    21-го января

    согласно Нюрнбергскому Кодексу - запрещено клеймить, присваивать какие-либо Коды!!!

    ну вообщем население Прибалтики сейчас, это говорящий скот, вспомогательное, обозное население. ну еще-физ лицо по межд праву-мертвый человек.

    41
    9
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    СМЕРШ СМЕРШ
    21-го января

    Чего, млять, прибалтики? На солнцесиятельной раше так же. Глобализм-с.

    5
    27
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    СМЕРШ СМЕРШ
    21-го января

    Ты что куришь? 🤦По факту если на то пошло, то ты ровно такой же скот, как и окружающие тебя, ты с этого же общества и окружения, так что не делай из СЕБЯ ОТДЕЛЬНОЕ лицо, не относящееся к этому же обществу, тобою названных скатами. (2) Нормальный человек, себя скотом не считает и окружение своё тоже!

    15
    3
Читать все комментарии

