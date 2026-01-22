По состоянию на конец прошлого года средняя пенсия по возрасту, которую получали 438 060 пенсионеров Латвии, составляла немногим менее 673 евро. Однако эти средние показатели часто не отражают реальную ситуацию — значительная часть пенсионеров получает существенно меньше.

"Распределение пенсионеров по размеру пенсий рисует еще более драматичную картину: хотя часть получает достаточно высокие выплаты, значительное число пенсионеров получает меньше среднего уровня — 27 процентов находятся в диапазоне от 300 до 500 евро, а 13 процентов не получают более 300 евро. Это означает, что для части людей уровень пенсии настолько низок, что существенно влияет на их повседневную финансовую безопасность", - говорится в сообщении банка.

Согласно доступным данным за лето прошлого года, самая высокая средняя пенсия была зафиксирована в Марупском крае и составляла 781 евро, тогда как самая низкая — в Резекненском крае, где она достигала лишь 515 евро.

В контексте региональных различий особенно острой является ситуация в Латгале и Видземе. Данные опроса Luminor также показывают, что именно в этих регионах больше всего людей, которые не делают никаких накоплений на пенсию: в каждом из этих регионов таких жителей 13 процентов.

«Эти данные подчеркивают, насколько важно каждому самому максимально стараться формировать свои будущие накопления. Это не просто рекомендация, а важное условие для того, чтобы в пожилом возрасте иметь больше возможностей обеспечить себе стабильную и комфортную повседневную жизнь. Для достижения этой цели средний уровень доходов в старости должен составлять не менее 70 процентов от средней заработной платы, получаемой в период трудовой деятельности. К сожалению, демографические тенденции в Латвии неутешительны — общество стареет, рождаемость снижается. Это еще больше подчеркивает необходимость заботиться о финансовой безопасности», - подчеркивается в исследовании.