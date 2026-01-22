У 40% наших пенсионеров пенсия ниже 500 евро.
По состоянию на конец прошлого года средняя пенсия по возрасту, которую получали 438 060 пенсионеров Латвии, составляла немногим менее 673 евро. Однако эти средние показатели часто не отражают реальную ситуацию — значительная часть пенсионеров получает существенно меньше.
"Распределение пенсионеров по размеру пенсий рисует еще более драматичную картину: хотя часть получает достаточно высокие выплаты, значительное число пенсионеров получает меньше среднего уровня — 27 процентов находятся в диапазоне от 300 до 500 евро, а 13 процентов не получают более 300 евро. Это означает, что для части людей уровень пенсии настолько низок, что существенно влияет на их повседневную финансовую безопасность", - говорится в сообщении банка.
Согласно доступным данным за лето прошлого года, самая высокая средняя пенсия была зафиксирована в Марупском крае и составляла 781 евро, тогда как самая низкая — в Резекненском крае, где она достигала лишь 515 евро.
В контексте региональных различий особенно острой является ситуация в Латгале и Видземе. Данные опроса Luminor также показывают, что именно в этих регионах больше всего людей, которые не делают никаких накоплений на пенсию: в каждом из этих регионов таких жителей 13 процентов.
«Эти данные подчеркивают, насколько важно каждому самому максимально стараться формировать свои будущие накопления. Это не просто рекомендация, а важное условие для того, чтобы в пожилом возрасте иметь больше возможностей обеспечить себе стабильную и комфортную повседневную жизнь. Для достижения этой цели средний уровень доходов в старости должен составлять не менее 70 процентов от средней заработной платы, получаемой в период трудовой деятельности. К сожалению, демографические тенденции в Латвии неутешительны — общество стареет, рождаемость снижается. Это еще больше подчеркивает необходимость заботиться о финансовой безопасности», - подчеркивается в исследовании.
