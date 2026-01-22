Латвия оказалась среди лидеров ЕС по переполненности жилья: в 2024 году этот показатель достиг 39% и уступил только Румынии. На фоне общеевропейского кризиса доступности жилья сильнее всего страдает молодежь 18-29 лет, а ситуация для Латвии осложняется тем, что страна входит в число тех, кто инвестирует в жилье меньше остальных.

Страдает молодежь

По оценкам Еврокомиссии, в конце 2025 года за жилье в Португалии просили примерно на 25% больше его реальной стоимости. Это больше, чем в какой-либо другой стране блока, сообщает Euronews.

Проблема особенно сильно бьет по молодым людям в возрасте от 18 до 29 лет. Как говорится в недавнем докладе Eurofound, фонда, который занимается улучшением условий жизни и труда, эта группа европейцев наиболее вероятно будет пропускать платежи за жилье и коммунальные услуги.

Молодые люди также склонны искать жилье в городах, где сосредоточены возможности трудоустройства, но именно там наиболее остро ощущается разрыв между спросом и предложением. Часто это приводит к переполненности жилья – ситуации, когда в одной квартире или доме живет слишком много людей.

В 2024 году самые высокие показатели переполненности жилья наблюдались в Румынии (41%), Латвии (39%) и Болгарии (34%), а самые низкие – на Кипре (2%), Мальте (4%) и в Нидерландах (5%).

Строят мало

В Болгарии, Ирландии, Польше, Португалии и Испании, а также в некоторых частях Австрии и Италии степень недоступности рынка аренды такова, что во многих районах для аренды стандартной двухкомнатной квартиры требуется более 80% от средней заработной платы.

Тем не менее, некоторые страны инвестируют в жилищное строительство, чтобы попытаться компенсировать последствия кризиса. Согласно последним данным Евростата, в 2024 году в ЕС в жилье было инвестировано 5,3% ВВП.

Больше всего средств в жилье инвестировал Кипр – 8% ВВП, затем следует Италия (6,8%) и Германия (6,2%). Напротив, Польша инвестировала меньше всех – 2,2%. После нее идут Латвия и Греция – 2,5% и 2,6% соответственно.