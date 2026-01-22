Baltijas balss logotype
Переселение душ: Рига мельчает, но в некоторых районах жителей становится больше – в каких? 0 3826

Наша Латвия
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ширятся, растут рижские Дрейлини.

Ширятся, растут рижские Дрейлини.

По данным переписи населения 1959 года, в столице Латвийской ССР проживали 580 400 человек. На 2025 год Центральное статистическое управление ЛР насчитало в метрополии государства Евросоюза и НАТО – 595 503 человека.

Так что теперь мы уступаем Вильнюсу с его 607 667 жителями. Столица Литвы еще и крупней почти на четверть – 401 и 304,6 кв. км соответственно.

Таллин самый маленький в Балтии, 159,3 кв. км и 456 418 жителей. Зато там больше всего получают денюжек!

Вот такая еще малоприятная тенденция – с 2021 г., как раз с установления в столице «коалиции перемен» – число рижан стало падать, и за 4 года снизилось на 3,7%. «За исключением 2023 года, когда небольшой прирост числа жителей создали беженцы войны Украины». Конечно, мы не можем смотреть в будущее с уверенностью, исходя из того, что у дальних соседей продолжатся их беды…

Между тем, в Литву украинских граждан прибыло еще больше – и Вильнюс с 2021 года вырос по народу на 9,2%!

Место жизни изменить нельзя?

Но даже в таких условиях в Риге имеются отдельные микрорайоны с растущим населением – это Межапарк (+3,6%) и Старый город (+2,7%), а наряду с ними, внезапно, Дрейлини (+1,3%). В последнем массиве социальных домов в последнее время также растут и престижные коммерческие проекты.

Чемпионом же по приросту жителей (+5,9%) стал крупный и малонаселенный район Спилве. Окрестности бывшего аэропорта постепенно застраиваются частником.

Читайте нас также:
#Рига #Украина #Латвия #демография #Вильнюс #население #города
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

