«В своей книжечке описываю опыт советского времени, когда функционер, идеологический секретарь ЦК Имантс Андерсонс, искал решения уже тогда существовавшим демографическим проблем и планировал разные дела – до того даже, что многодетным мамочкам позволил закупаться в магазинах участников и инвалидов «отечественной войны», где были дефицитные продукты. У этой политики были успехи. Это значит, что уменьшение рождаемости можно предотвратить и у этого есть решения», - оценил советские времена миллионер Витолс.

«Посмотрите, что есть сегодня – не хватает врачей, медсестер, полицейских, пожарных, дела идут в опасном направлении, – возмущается В.Витолс, – С уменьшением числа трудоспособных, появляется реальная угроза пенсионной системе. Придет миг, когда государство не сможет платить пенсии».

В настоящее время фонд, основанный семьей Витолсов, содержит 825 талантливых молодых людей, получающих стипендии.

«По меньшей мере эта молодежь есть нечто фантастическое, – восхищен патриотически настроенный бизнесмен, – С целями в жизни, желающие учиться. Спасибо тем, кто остается учиться здесь! Большое несчастье, практически преступление родителей, отправлять детей учиться за границу. Ибо многие, закончив высшую школу, там остаются… За четыре года молодой человек теряет контакт с латышской средой, получает хорошие предложения работы, ибо латышские студенты обычно одни из лучших. Также на Западе недостает обученных специалистов».