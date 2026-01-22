Baltijas balss logotype
«С латышским народом этим будет покончено» - латышский миллионер

Наша Латвия
Дата публикации: 22.01.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: «С латышским народом этим будет покончено» - латышский миллионер

Такую оценку планов массового ввоза в страну рабочей силы высказал бывший житель Венесуэлы, миллионер, в интервью Latvijas Avīze.

«В своей книжечке описываю опыт советского времени, когда функционер, идеологический секретарь ЦК Имантс Андерсонс, искал решения уже тогда существовавшим демографическим проблем и планировал разные дела – до того даже, что многодетным мамочкам позволил закупаться в магазинах участников и инвалидов «отечественной войны», где были дефицитные продукты. У этой политики были успехи. Это значит, что уменьшение рождаемости можно предотвратить и у этого есть решения», - оценил советские времена миллионер Витолс.

«Посмотрите, что есть сегодня – не хватает врачей, медсестер, полицейских, пожарных, дела идут в опасном направлении, – возмущается В.Витолс, – С уменьшением числа трудоспособных, появляется реальная угроза пенсионной системе. Придет миг, когда государство не сможет платить пенсии».

В настоящее время фонд, основанный семьей Витолсов, содержит 825 талантливых молодых людей, получающих стипендии.

«По меньшей мере эта молодежь есть нечто фантастическое, – восхищен патриотически настроенный бизнесмен, – С целями в жизни, желающие учиться. Спасибо тем, кто остается учиться здесь! Большое несчастье, практически преступление родителей, отправлять детей учиться за границу. Ибо многие, закончив высшую школу, там остаются… За четыре года молодой человек теряет контакт с латышской средой, получает хорошие предложения работы, ибо латышские студенты обычно одни из лучших. Также на Западе недостает обученных специалистов».

#образование #молодежь #демография #трудовая миграция #экономика #политика
Оставить комментарий

(6)
  • р
    реалист
    23-го января

    в латвии, по факту, молодым негде работать, все свободные рабочие места это тупо сфера обслуживания, разного рода продавцы, или профессии, относящиеся к поддержанию функционирования общественных структур: врачей, медсестер, полицейских, пожарников, категория которая не относится к производительным силам, а предназначена для обслуживания общественных нужд. Никакого развития рабочей силы, никакого производства и науки нет. Зато процветает привилегированный класс тупых ЧИНОВНИКОВ, больших и маленьких, которых в латвии немеренно, по количеству чиновников на душу населения убогая латвия занимает первое место. Развитие латвии полностью извращено и уродливо.

    162
    3
  • bt
    bory tschist
    22-го января

    Скромные скромное пожелания латышскому миллионеру: сдохни ты сегодня, я – завтра (надеюсь, многие русскоговорящие ещё помнят – чье это "завещание")

    52
    9
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    22-го января

    Вот загадка - латышские студенты обычно одни из лучших, но за что не возьмись, где приложили руку эти вчерашние латышские студенты - RailBaltica, Air Baltic, Южный Моста, Национальная библиотека, E-veselība - везде скандала, чудовищные перерасход средств, некомпетентное управление. Как так получается? Идли есть два вида студентов, умные, годные на экспорт и некондиция дял внутреннего использования?

    131
    3
  • JL
    Janina LV
    22-го января

    А что по теме заголовка - массового ввоза в страну рабочей силы? Только про покидающую Латвию молодежь и что в Союзе получалось сохранить нацию лучше чем сейчас.

    105
    3
  • Пп
    Прожектор перестройки
    22-го января

    Всё идёт по- плану 😀

    133
    6
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Прожектор перестройки
    22-го января

    Вот как? И чей же это план? Не иначе потомков остзейских баронов из числа глобал-масонов? Или наследников красных латышских стрелков?

    19
    3
Читать все комментарии

