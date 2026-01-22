Baltijas balss logotype
СГД залезет в карманы заключенных

Наша Латвия
Дата публикации: 22.01.2026
LETA
Изображение к статье: СГД залезет в карманы заключенных

Депутаты Сейма сегодня в третьем чтении приняли поправки к Закону об Управлении местами заключения, которые предусматривают, что Управление мест заключения (УМЗ) должно будет предоставлять Государственной налоговой службе (ГНС) информацию, если оборот на счетах заключенного превысит 15 000 евро.

В ходе аудита Государственная контрольная палата рекомендовала Министерству юстиции и Управлению мест заключения в сотрудничестве с Министерством финансов и СГД принять меры, которые способствовали бы контролю за оборотом денежных средств заключенных, чтобы обеспечить уплату налогов и предоставление информации СГД о сделках с этими средствами.

В соответствии с Кодексом об исполнении наказаний Латвии осужденные имеют право через администрацию учреждения лишения свободы получать денежные переводы без ограничения суммы и отправлять денежные переводы родственникам, а с разрешения администрации учреждения лишения свободы – также другим лицам.

Деньги, которые осужденный получает в переводе, ему не выдаются, а зачисляются на счет, открытый в Государственной казне для мест лишения свободы, или в кассу места лишения свободы. Деньги осужденного хранятся на счете или в кассе учреждения, лишающего свободы, и учитываются в личной денежной карточке осужденного. Денежные переводы заключенный может осуществлять только с разрешения лица, ведущего процесс.

Таким образом, установлен особый порядок обращения денежных средств заключенных, их обращение допустимо и активно осуществляется. Поскольку администрация не является ни кредитным учреждением, ни поставщиком платежных услуг, к ней непосредственно не применяются требования по контролю денежных средств. В целях содействия добровольной уплате налогов налогоплательщиками, поправки предусматривают, что те же требования, что и ко всем гражданам, будут применяться и к заключенным и бывшим заключенным.

Указанная информация будет представлена в СГД в формате «Excel». Это объясняется тем, что в системе управления ресурсами «Horizon», в которой хранится информация о денежных средствах заключенных, нет отчетов, которые обеспечивали бы данные в требуемом объеме, которые можно подготовить в структуре схемы «XML». В связи с этим информация из системы управления ресурсами «Horizon» будет обрабатываться вручную в формате Excel с фильтрацией данных.

В информации будут указаны те же сведения, которые определены в статье 22.3, части 1.2 закона «О налогах и сборах», которые СГД предоставляет кредитная организация и поставщик платежных услуг о клиентах, общая сумма дебетового или кредитового оборота по депозитным счетам и платежным счетам за предыдущий год в одной кредитной организации или у одного поставщика платежных услуг составляет 15 000 евро или более, или общая сумма наличных денежных средств, зачисленных на платежный счет в предыдущем году, составляет 7000 евро или более.

#налоги #деньги #финансы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
