Учёба из дома — под жёсткий контроль: что изменится для учеников 1–6 классов

Наша Латвия
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Учёба из дома — под жёсткий контроль: что изменится для учеников 1–6 классов
ФОТО: Thought Co

Сейм в четверг принял поправки к Закону об образовании, которые предусматривают существенное ограничение доступности дистанционного обучения на первой ступени основного образования — для учащихся с 1 по 6 класс, пишет LETA.

Цель поправок — уточнить формы обучения и повысить качество получаемого образования. Изменения предусматривают замену заочного обучения на очное с неполной занятостью, одновременно вводя комбинированное обучение. Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке отмечает, что это позволит гибко организовывать учебный процесс, сочетая различные учебные средства и методы, включая элементы дистанционного обучения и занятия в онлайн-формате. Также такое регулирование расширит возможности обеспечения качественного очного обучения, подчёркивает комиссия.

Порядок организации и реализации комбинированного обучения будет установлен Кабинетом министров.

Поправками также уточняется инклюзивное образование с целью расширения участия каждого учащегося, а также обучение под руководством родителей, порядок и условия которого определит Кабинет министров.

Одновременно поправки предусматривают более строгие и чёткие правила для формы дистанционного обучения. Обучение дистанционно или в семейной форме для учеников с 1 по 6 класс будет разрешено только на один год и только в случае наличия оценки со стороны самоуправления. В этой оценке должны быть выявлены особые обстоятельства, по которым такой формат обучения соответствует наилучшим интересам ребёнка. Это могут быть социальные, медицинские, территориальные или иные важные причины, по которым самоуправление должно предоставить заключение.

Самоуправления также смогут продлевать срок действия выданной оценки. Предполагается, что критерии и порядок проведения оценки самоуправления установит Кабинет министров.

Также дистанционно смогут обучаться дети, постоянно проживающие за границей, а также учащиеся, которым уже исполнилось 18 лет, но которые до этого не получили основное образование.

"Хотя у формы дистанционного обучения есть несколько преимуществ, делающих её привлекательной для многих учащихся и родителей — например, гибкость во времени и месте обучения, — однако нередко страдает качество получаемого образования, что подтверждается результатами централизованных экзаменов", — объяснила необходимость изменений председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре.

Как отмечает Пресс-служба Сейма, результаты экзаменов у учеников, обучающихся дистанционно, значительно ниже. В школах дистанционного обучения 84% всех сдающих экзамен по математике показывают результат ниже среднего по стране. Есть школы, где даже 38% сдающих экзамен не достигают и 10% оценки. Также 69% сдающих экзамен по латышскому языку и 63% — по английскому среди учеников, обучающихся дистанционно, показывают результат ниже среднего по стране, свидетельствует информация, собранная в аннотации к законопроекту.

Очное обучение имеет большое значение, так как даёт больше возможностей для получения прямой поддержки от учителя, отмечают авторы поправок. В дистанционном обучении детям также сложнее полноценно развивать социальные навыки — взаимодействие со сверстниками, а также с учителями и другими школьными сотрудниками, что способствует формированию навыков коммуникации, сотрудничества и эмпатии. Кроме того, в школе дети находятся в структурированной среде с установленным распорядком дня, что способствует развитию дисциплины и навыков управления временем, а также гарантирует физическую активность — уроки физкультуры, способствующие физическому развитию и здоровью, подчёркивают авторы изменений.

По данным, имеющимся в распоряжении Министерства образования и науки за 2024 год, на ступени основного образования дистанционно обучались 3500 учащихся, а всего на всех ступенях — 12 800 учащихся.

Критерии и порядок, по которым школы смогут реализовывать обучение в форме дистанционного обучения, определит Кабинет министров. Это будет включать требования к технической среде, подготовке учебных материалов, регулярной повседневной деятельности учеников и поддержке учащихся, с определением доли прямого контакта и требований к качеству. Также будут установлены критерии для работы педагогов и обеспечения обратной связи с учениками и их родителями.

Кабинету министров поручено установить требования к дистанционному обучению программ по латышскому языку, истории и культуре Латвии, а также природоведению и географии Латвии для тех учащихся, которые проживают за границей.

Переход к новому регулированию дистанционного обучения будет происходить поэтапно. Новые нормы в отношении 1-го класса вступят в силу уже с нового учебного года. С 1 сентября 2027 года новое регулирование коснётся также 2-го и 4-го классов, с 1 сентября 2028 года — 3-го и 5-го классов, а с 1 сентября 2029 года — и 6-го класса.

#образование #экзамены #дистанционное обучение #родители #учителя
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го января

    и 63% — по английскому == Это и понятно, потому что английскому на хуторах обучать некому, старшее поколение помочь не в состоянии, ибо оно владеет вторым языком кроме латышского. Но это язык врага и к тому же он матерный.

    9
    4

