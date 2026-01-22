Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В квартире пенсионера в Ильгюциемсе — 15 градусов: реакция управляющей компании возмутила рижанина 1 4323

Наша Латвия
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В квартире пенсионера в Ильгюциемсе — 15 градусов: реакция управляющей компании возмутила рижанина
ФОТО: скриншот видео TV3

Житель Риги Андрис уже более 60 лет живёт в Ильгюциемсе, на улице Вайделотес. Мороз ему, мягко говоря, не по душе — в квартире у пенсионера проблемы с отоплением, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

Андрис рассказывает, что около недели назад в течение нескольких дней температура в квартире держалась на уровне всего 15 градусов.

Он обратился к управляющей компании, но там ему посоветовали звонить в аварийную службу.

Андрис так и сделал, но, позвонив в аварийную службу, услышал, что всё-таки нужно обращаться к управляющему.

Когда мужчина пригрозил пожаловаться в Bez Tabu, поздно вечером чудесным образом приехал мастер и устранил проблему. Тем не менее, Андрис не понимает, как ему действовать в будущем, если проблемы с отоплением возникнут снова.

Специалист в сфере управления недвижимостью Витольд Пейпиньш считает, что Андрис поступил правильно, сначала обратившись к управляющему.

Bez Tabu связалась с управляющей компанией дома — DVD Apsaimniekošana. К сожалению, никто не согласился выступить на камеру, так как сейчас они сосредоточены на решении проблемы отопления в квартире Андриса. Вместо этого передали длинное письменное объяснение.

В нём указано, что, согласно разговору с сотрудниками аварийной службы, если проблема носит локальный характер и касается конкретной квартиры, мастер отправился на место, чтобы устранить неисправность. В случае, если необходимы изменения во всей системе отопления дома (например, повышение температуры), это согласовывается с управляющим.

В тот же день в квартиру прибыл специалист аварийной службы специализированного предприятия. Он провёл оценку технического состояния отопительной системы и установил, что радиаторы в квартире изношены, засорены и исчерпали свой срок службы. Чистка нецелесообразна, рекомендуется их замена.

Одновременно специалист отрегулировал скорость циркуляции теплоносителя в отопительном контуре. На следующий день он повторно связался с владельцем квартиры, чтобы уточнить ситуацию. Житель подтвердил, что температура улучшилась и проблема его больше не беспокоит.

Управляющая компания отмечает, что от других жильцов дома жалоб на работу отопления не поступало, что указывает на то, что проблема была не общей, а касалась конкретной квартиры. Также от указанного владельца не было получено официального запроса о необходимости замены радиаторов.

Компания DVD Apsaimniekošana напоминает, что в доме на информационных стендах размещены объявления с контактной информацией, по которым следует звонить в различных чрезвычайных ситуациях. Эта информация также регулярно указывается в счетах жителей. В выходные, ночное время и праздничные дни в случае перебоев с отоплением, электроснабжением, водоснабжением или аварий необходимо обращаться напрямую в аварийную службу.

Андриса возмутила не только эта ситуация — в целом он недоволен работой управляющей компании. Например, зимой, по его словам, снег на тротуарах не убирается вовремя.

DVD Apsaimniekošana поясняет, что по поводу содержания территории и работы дворника данный житель не раз обращался в Рижскую думу и соответствующие учреждения. По результатам проведённых проверок нарушений, связанных с невыполнением обязанностей по управлению, не было выявлено. Во время последней комиссии жителю было чётко указано, что все жалобы и заявления необходимо подавать в письменном виде на официальный адрес электронной почты управляющей компании. Таких заявлений от указанного владельца квартиры не поступало.

ТВ3

Читайте нас также:
#ремонт #отопление #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
3
2
0
10

Оставить комментарий

(1)
  • InAk
    Irēna Astaškina
    22-го января

    Это не только в илгуциемсе, тоже сидела при 15 градусах начиная 21 декабря по 2 января.кто за что отвечает сейчас непонятно написали жалобу в rnp ,ответа ждём почти месяц.Развели сто и одну фирму и никто ни за что не отвечает сваливают один на другого

    19
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Расходы на отопление, неочищенные дороги и уборка снега: какие неудобства этой зимой испытывают жители?
Изображение к статье: Призывают в течение часа считать птиц у кормушек
Изображение к статье: В течение дня температура воздуха не повысится
Изображение к статье: И тебя вылечат – если успеют: правительство Силини взялось за реформу больничной сети Латвии Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео