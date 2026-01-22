Житель Риги Андрис уже более 60 лет живёт в Ильгюциемсе, на улице Вайделотес. Мороз ему, мягко говоря, не по душе — в квартире у пенсионера проблемы с отоплением, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

Андрис рассказывает, что около недели назад в течение нескольких дней температура в квартире держалась на уровне всего 15 градусов.

Он обратился к управляющей компании, но там ему посоветовали звонить в аварийную службу.

Андрис так и сделал, но, позвонив в аварийную службу, услышал, что всё-таки нужно обращаться к управляющему.

Когда мужчина пригрозил пожаловаться в Bez Tabu, поздно вечером чудесным образом приехал мастер и устранил проблему. Тем не менее, Андрис не понимает, как ему действовать в будущем, если проблемы с отоплением возникнут снова.

Специалист в сфере управления недвижимостью Витольд Пейпиньш считает, что Андрис поступил правильно, сначала обратившись к управляющему.

Bez Tabu связалась с управляющей компанией дома — DVD Apsaimniekošana. К сожалению, никто не согласился выступить на камеру, так как сейчас они сосредоточены на решении проблемы отопления в квартире Андриса. Вместо этого передали длинное письменное объяснение.

В нём указано, что, согласно разговору с сотрудниками аварийной службы, если проблема носит локальный характер и касается конкретной квартиры, мастер отправился на место, чтобы устранить неисправность. В случае, если необходимы изменения во всей системе отопления дома (например, повышение температуры), это согласовывается с управляющим.

В тот же день в квартиру прибыл специалист аварийной службы специализированного предприятия. Он провёл оценку технического состояния отопительной системы и установил, что радиаторы в квартире изношены, засорены и исчерпали свой срок службы. Чистка нецелесообразна, рекомендуется их замена.

Одновременно специалист отрегулировал скорость циркуляции теплоносителя в отопительном контуре. На следующий день он повторно связался с владельцем квартиры, чтобы уточнить ситуацию. Житель подтвердил, что температура улучшилась и проблема его больше не беспокоит.

Управляющая компания отмечает, что от других жильцов дома жалоб на работу отопления не поступало, что указывает на то, что проблема была не общей, а касалась конкретной квартиры. Также от указанного владельца не было получено официального запроса о необходимости замены радиаторов.

Компания DVD Apsaimniekošana напоминает, что в доме на информационных стендах размещены объявления с контактной информацией, по которым следует звонить в различных чрезвычайных ситуациях. Эта информация также регулярно указывается в счетах жителей. В выходные, ночное время и праздничные дни в случае перебоев с отоплением, электроснабжением, водоснабжением или аварий необходимо обращаться напрямую в аварийную службу.

Андриса возмутила не только эта ситуация — в целом он недоволен работой управляющей компании. Например, зимой, по его словам, снег на тротуарах не убирается вовремя.

DVD Apsaimniekošana поясняет, что по поводу содержания территории и работы дворника данный житель не раз обращался в Рижскую думу и соответствующие учреждения. По результатам проведённых проверок нарушений, связанных с невыполнением обязанностей по управлению, не было выявлено. Во время последней комиссии жителю было чётко указано, что все жалобы и заявления необходимо подавать в письменном виде на официальный адрес электронной почты управляющей компании. Таких заявлений от указанного владельца квартиры не поступало.

ТВ3