Призывают в течение часа считать птиц у кормушек

Наша Латвия
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Призывают в течение часа считать птиц у кормушек
ФОТО: LETA

С целью выяснить, где и какие виды птиц встречаются в Латвии в зимние месяцы, Латвийское орнитологическое общество (ЛОО) с сегодняшнего дня по 25 января призывает каждого уделить один час для подсчёта зимующих птиц у кормушек, сообщила агентству ЛЕТА специалист по коммуникации ЛОО Кития Балцаре.

В те же даты птицы будут подсчитываться по единой методике в соседних странах и других регионах Европы.

Наблюдение за птицами в течение одного часа позволяет узнать, какие виды встречаются зимой в ближайших окрестностях. По словам Балцаре, такие наблюдения становятся ценными данными для дальнейших исследований орнитологов и других учёных, изучающих природу.

Цель акции «Сообщи о птицах в саду 2026» — подсчитать птиц в саду или у кормушки и сообщить о них на портале наблюдений за природой или в мобильном приложении Dabasdati.lv. Идея акции позаимствована из Великобритании, где зимний подсчёт птиц в садах проводится с 1979 года. В Латвии акция проходит с 2017 года одновременно с аналогичными мероприятиями в соседних странах и других регионах Европы.

Во время акции «Сообщи о птицах в саду 2026» рекомендуется выбрать хорошо просматриваемое место для наблюдения за птицами — в саду, парке или на кладбище, предпочтительно рядом с кормушкой или местом, где птицы обычно кормятся.

Птиц можно наблюдать и из помещений, например, наблюдая кормушку через окно. Во время наблюдения разрешается перемещаться и использовать бинокль или фотоаппарат.

Если наблюдение происходит, например, в парке или на кладбище, следует выбрать такую часть территории, чтобы она всё время оставалась хорошо обозримой. Если наблюдение проводится в саду, то размер территории соответствует размеру сада.

С 23 по 25 января необходимо выбрать ровно один час в светлое время суток, в течение которого птицы будут наблюдаться без перерыва.

Каждый замеченный вид птиц следует отмечать только один раз, фиксируя наибольшее количество особей, замеченных одновременно в одном месте. Не следует суммировать особей одного и того же вида, замеченных у кормушки в разное время, чтобы избежать повторного подсчёта одних и тех же птиц. В рамках акции не учитываются птицы, которые просто пролетают мимо или над местом наблюдения, но не останавливаются там.

Наблюдения нужно зарегистрировать в мобильном приложении Dabasdati.lv, создав полный список и указав в его названии "Ziņo par putniem dārzā", либо заполнить онлайн-анкету акции, размещённую на сайте www.lob.lv в разделе "Ziņo par putniem dārzā".

Если определить вид птицы сразу не удаётся, в Dabasdati.lv её можно указать как "Putns (nenoteikts)" («Птица (неопределена)») и, если возможно, приложить фотографию, аудиозапись или видео. В таком случае качество наблюдения имеет большое значение.

Наблюдение не обязательно проводить в "ровный" час, например, с 8:00 до 9:00 — это может быть любой непрерывный одночасовой отрезок, например, с 8:07 до 9:07.

В одном и том же месте можно проводить подсчёт только один раз в течение трёх дней. Повторный подсчёт в том же месте искажает данные, поскольку одни и те же птицы могут быть учтены несколько раз. Второй, третий или четвёртый подсчёт разрешён только в другой локации.

Участвовать в акции может каждый, кто знает птиц или хочет научиться лучше их распознавать.

В прошлом году во время проведения акции данные были присланы из 199 мест по всей Латвии, и в общей сложности было подсчитано 7155 птиц, представляющих 53 различных вида.

#Латвия #экология #природа #птицы
Оставить комментарий

(1)
  • K
    Kuzja
    23-го января

    Как считать, если одна и та-же птица в течении часа прилетает к кормушке много раз ?

    5
    1

