Данные мониторинга Национальной референс-лаборатории микробиологии подтверждают высокую активность гриппа в Латвии. Ковид тоже не дает расслабиться.

Данные мониторинга показывают, что клинически грипп диагностирован у 309 пациентов, достигнув в среднем 455,8 случая на 100 000 жителей, что на 10,7 % больше, чем неделей ранее.

Наибольшая интенсивность заболеваемости зафиксирована в Екабпилсском крае (930,7 случая на 100 000 жителей), Елгаве (814,6 на 100 000) и Юрмале (716,5 на 100 000). Как и в предыдущие недели, более высокая заболеваемость гриппом наблюдалась у детей до 14 лет.

Сохраняется высокий уровень и других острых респираторных инфекций. В стационарах доля пациентов с тяжёлыми острыми респираторными инфекциями среди всех госпитализированных на 5-й неделе увеличилась до 5,4 % (неделей ранее — 4,7 %).

В больницы госпитализированы 235 пациентов, из них 14 помещены в отделения интенсивной терапии. За прошлую неделю получено одно сообщение о смерти пациента с подтверждённой инфекцией гриппа типа A.

На прошлой неделе доля положительных тестов на Covid-19 снизилась по сравнению с предыдущей неделей до 4,0 % (ранее — 5,6 %). В то же время число госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло до 64, а всего в стационарах лечились 96 пациентов с подтверждённой инфекцией.

За неделю зарегистрировано семь летальных случаев у пациентов с Covid-19.