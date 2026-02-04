Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ковид отступает, грипп наступает: сотни жителей Латвии попали в больницы, восемь – скончались 0 444

Наша Латвия
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ковид отступает, грипп наступает: сотни жителей Латвии попали в больницы, восемь – скончались

Данные мониторинга Национальной референс-лаборатории микробиологии подтверждают высокую активность гриппа в Латвии. Ковид тоже не дает расслабиться.

Данные мониторинга показывают, что клинически грипп диагностирован у 309 пациентов, достигнув в среднем 455,8 случая на 100 000 жителей, что на 10,7 % больше, чем неделей ранее.

Наибольшая интенсивность заболеваемости зафиксирована в Екабпилсском крае (930,7 случая на 100 000 жителей), Елгаве (814,6 на 100 000) и Юрмале (716,5 на 100 000). Как и в предыдущие недели, более высокая заболеваемость гриппом наблюдалась у детей до 14 лет.

Сохраняется высокий уровень и других острых респираторных инфекций. В стационарах доля пациентов с тяжёлыми острыми респираторными инфекциями среди всех госпитализированных на 5-й неделе увеличилась до 5,4 % (неделей ранее — 4,7 %).

В больницы госпитализированы 235 пациентов, из них 14 помещены в отделения интенсивной терапии. За прошлую неделю получено одно сообщение о смерти пациента с подтверждённой инфекцией гриппа типа A.

На прошлой неделе доля положительных тестов на Covid-19 снизилась по сравнению с предыдущей неделей до 4,0 % (ранее — 5,6 %). В то же время число госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло до 64, а всего в стационарах лечились 96 пациентов с подтверждённой инфекцией.

За неделю зарегистрировано семь летальных случаев у пациентов с Covid-19.

Читайте нас также:
#covid-19 #Латвия #грипп #смертность #заболеваемость #инфекции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
2
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Много ли россиян и белоруссов работают на стратегических предприятиях Латвии?
Изображение к статье: Не выдержал: старенький ледокол «Varma» отправился колоть лёд в Рижском заливе
Изображение к статье: В Латвии строят площадки для размещения бронетехники
Изображение к статье: Отопление в долг без штрафов: власти Риги объяснили, как платить за январь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео