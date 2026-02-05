Не было бы счастья, да несчастье помогло. Постоянно висящий в воздухе инфошум по поводу неизбежного вторжения врага с Востока, вызвал к жизни, кроме прочего, медицинскую проблематику. Больницы могут сделаться госпиталями, и потому закрывать их не комильфо.

Приграничье тревоги нашей

Война войной, но попользоваться больницей пока можно каждому. Тем паче, что в той же Латгалии народ все больше – возрастной, и болезный.

В Сейме, на Комиссии по долгосрочному развитию, озвучили цифры народного нездоровья: в прошлом году в больницу Резекне «скорая» привезла 9024 человека, еще 16 018 явились своим ходом (или довезли/довели родственники и знакомые). Для Алуксне такая цифра, соответственно – 1479 и 4161; для Краславы – 1248 и 2531.

Но всем этим медучреждениям в 2026 году решительно сократили финансирование – Резекненской больнице на 72 389 евро, Алуксненской – на 424 543 евро, Краславской – на 325 325. На Балви/Гулбене теперь работает один объединенный стационар, но и ему урезали денюжку на 178 718 евро.

Видимо, в Министерстве здоровья, коим руководит ставленник «Нового Единства» Хосам Абу Мери, решили, прямо по Гоголю: «Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет».

Этому дала

Но при этом, справедливости ради, на столичные, клинические и университетские, медицинские комплексы, денег добавили. Как писал bb.lv на RAKUS (Гайльэзерс) дополнительно выделено 6,2 миллиона евро; на PSKUS (Страдиня) – 3,6 миллиона евро. Тем не менее, если какой сложный случай, то от границы государства, где Балви, до Риги – свыше 200 км, да по нашим зимним дорогам. Могут ведь и не довезти…

Ко всему прочему, малые больницы ЛР жалуются на дискриминацию в пользу двух вышеназванных гигантов здравоохранения. По статистике выходит, что, к примеру, роды – без осложнений! – государство оплачивает для больших больниц в размере 1274 евро, а для малых – 967 евро. В отношении пневмонии с осложнениями – 1519 евро и 1153 евро.

«Имущему дастся и прибавится, а у неимущего отнимется и то, что есть», – все по библейскому закону! Вот и больницам I, II и III уровня в текущем году базовые тарифы срезают на целых 40%.

Придется обождать хирурга

К I – самому низкому – уровню в Латвии относятся больницы в Ливаны, Айзкраукле, Бауске, Лимбажи, Лудзе. Последнюю, между прочим, в поздне-советские времена проектировали громадную – не на райцентр, а на временную столицу ЛССР в случае ядерной войны.

Теперь же, по новому порядку Минздрава, в данных провинциальных лечебницах – хирурги недоступны с 20 до 8 часов. Ну а случись у человека острый аппендицит, или открытый перелом?

Больницы II и III уровня работают в Алуксне, Прейли, Тукумсе, Краславе, Балви/Гулбене, Кулдиге, Мадоне, Цесисе, Добеле, Юрмале и Огре. Им Х.Абу Мери преподнес такой сюрприз – уменьшены финансирование для анестезиологов, реаниматологов в приемном отделении. По данным специальностям не проводится оплата государством в период с 8 до 16 часов (кроме выходных и праздников).

Минздрав утверждает, со своей стороны, что проводит «пересмотр сети неотложной медицины и приема пациентов». Так как в низовых больницах может не быть должных врачей, то в 47,3% случаев пациентов везут в больницу IV уровня (скажем – из Балви в Валмиеру, 130+ км), а то сразу подымают на V уровень (Страдиня, Гайльэзерс).

На все про все – 1 час

Что же касается малых больниц в приграничной зоне, то медицинское начальство обещает, что в режиме 24/7 там обеспечат дежурных врачей, медсестер и помощников медсестер, а также рентген, ультрасонографию, лабораторные исследования – и даже компьютерную томографию! Критерий доступности установлен – 60 минут. За этот срок «неотложка», стабилизировав пациента, должна доставить его в стационар. Локальные больницы сосредоточатся на терапии и уходе за хроническими пациентами, а также кратковременной хирургии в дневном стационаре.

Самое главное, что при переходе к 2029 года от нынешней системы к более простой – трехуровневой (центральные, региональные и локальные больницы), Минздрав уверяет, что «не планируется закрытие больниц – каждый случай будет оцениваться индивидуально в сотрудничестве с больницей и самоуправлением».

Муниципалитеты, отметил председатель комиссии Сейма Угис Митревицс (Национальное объединение), уже обеспокоены, и «их опасения не услышаны».

Директор Департамента ухода за здоровьем Санита Янка добавила:

– Самый большой вызов – это недостаток человеческих ресурсов.

Показатели рождаемости за 2025 год оптимизма не внушают – вновь падение числа деток на 20%. «Это падение не только в регионах, но также в городе Рига», – констатировала Янка.

Наш пострел везде поспел

На этом фоне Минздрав не нашел ничего лучшего, как проводить вышеуказанную реформу – с 5 уровней больниц до 3. Причем, как признала госпожа Янка, займут эти перемены и много времени, и денег. Так как не забудут ни про неотложную медицинскую помощь, ни про амбулаторное лечение – то, по заверениям главы департамента, «ни в коем случае» реформирование больниц не понизит стандарта медобслуживания.

По поводу жалоб на различия в финансировании одних и тех же врачебных процедур, госпожа Янка не волнуется: "Важно смотреть, не сколько платят за услуги – а сколько их оказывается".

Золотые слова! Кстати, сама С.Янка в 2024 г., за который в базе данных Службы государственных доходов доступна ее декларация должностного лица, получила зарплату в Минздраве – 59 716,58 евро; и в Рижской восточной клинической университетской больнице – 53 715,82 евро. То есть, по медицинской части – всего 113 432 евро и 40 центов за год. Чуть не дотянула до 10 тысяч в месяц.

А еще у нее хватает времени заниматься сельским хозяйством «Клявиняс», от деятельности коего был получен доход в 1904 евро.

Ветеран медицины: не верю!

Депутат Ингрида Цирцене («Новое Единство»), сама бывшая министр здоровья и практикующий гинеколог, поинтересовалась, почему пациенты получают отказ в предоставлении медпомощи на местах?

– У больниц есть свое видение, как они хотели бы себя развивать, – ответствовала С.Янка, – Ибо имеется недостаток специалистов, особенно по узким специальностям, например, неврологи – их привлечь в регионы чрезвычайно трудно.

Так что, вполне вероятно, что некоторые локальные больницы преобразуются в пункты оказания неотложной медпомощи. Ну а у других учреждений, по словам С.Янки, «есть возможности проводить доплаты, мотивируя врачей».

– Он будет получать зарплату за то, что находится в больнице – и отдельно, за то, что подходит к столу, – иронично заметила И.Цирцене. Национальная служба здоровья, между прочим, указывала – нельзя за одно и то же платить дважды…

– Я проработала в системе здравоохранения более 40 лет, – напомнила И.Цирцене. – Если вы будете ротировать персонал по больницам, все время держа отделения пустыми… А там же нужны кислород, веселящий газ, стерилизация. И через 4 года мы будем анализировать!

...Самое интересное в протесте И.Цирцене – что она одной с Х.Абу Мери партии. Вот бы вызвала, как ветеран «Нового Единства», и пригрозила – сделай больницы для людей, иначе партбилет на стол.