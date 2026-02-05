Если учесть, что планируемые изменения по ограничению дистанционного обучения коснутся только нынешних учеников 1-го и 2-го классов, то, по оценкам Министерства образования и науки (МОН), около 210 учеников дистанционного обучения и 24 ученика, находящихся на домашнем обучении, могут вернуться к очному обучению.

По данным министерства, в настоящее время в Латвии дистанционно учатся около 12 500 школьников, большинство из которых в средней школе. В основной школе дистанционно обучаются почти 3 600 учеников. Домашнее образование получает 81 ученик.

В начале 2025/2026 учебного года 16 из 583 латвийских учебных заведений, реализующих программы основного образования в 1-9-х классах, предлагают программы дистанционного обучения. Большинство - десять - реализуют программы дистанционного обучения в 1-6-х классах.

Как сообщалось ранее, 22 января Сейм принял поправки к закону об образовании, которые существенно ограничивают доступность дистанционного обучения для учеников первого этапа основного образования - с 1-го по 6-й класс, но президент Эдгар Ринкевич вернул их в Сейм для повторного рассмотрения

В четверг парламентарии передали поправки комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Предложения можно подавать до 10 февраля.