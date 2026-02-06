Baltijas balss logotype
Станция возле «главной» больницы 0 811

Наша Латвия
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Станция возле «главной» больницы
ФОТО: LETA

Новая остановка появится на юриальском направлении железной дороги.

В Риге решено построить новую железнодорожную остановку. Она будет в Агенскалнсе возле клинической университетской больницы имени Паула Страдиня. Остановка будет находиться на электрифицированной линии, по которой можно будет доехать и до Юрмалы, и до Болдераи. Больница в год оказывает более 700 000 услуг, которые получают жители со всей Латвии. Правда, сколько пациентов и сотрудников больницы могли бы им воспользоваться, данных нет. Пока также неизвестно, во сколько обойдется остановка.

Как сегодня утром сообщает Латвийское радио, новую железнодорожную остановку хотят построить прямо напротив больницы Страдиня рядом с улицей, на обочине которой припаркованы машины, на которых приехали, скорее всего, пациенты или работники больницы. Больница выбрала место ближе к улице Вентспилс, где сейчас есть место пересечения путей пешеходами. Ближайшей железнодорожной остановкой в направлении Юрмалы является Засулаукс, до которой пешком где-то 10-15 мин, а в направлении центра ближайшей является Торнякалнс, которая находится как минимум в нескольких километрах. Потенциальная остановка находилась бы на довольно прямом участке пути, и это важный фактор для создания новой остановки.

На участке между аэропортом, центральным вокзалом и Даугавкрастой еще несколько лет назад в рамках проекта Rail Baltica предусматривалось построить и перестроить 10 остановок. В том числе была и новая остановка «Агенскалнс/Страдини». Правда, сколько бы пассажиров этим воспользовались, данных нет. Это Латвийское радио выяснило в Автотранспортной дирекции, где одновременно подчеркнули, что новая остановка имеет высокий потенциал.

Видя, что проект Rail Baltica не движется, «Латвияс дзелзцельш» потенциально включил новую остановку в проект модернизации Юрмальской линии.

"В конце прошлого года мы получили предложения по закупке. Мы видим, что в объемы двух самых дешевых предложений входит, в том числе и строительство Агенскалнса [остановки]. Соответственно, из бюджета проекта мы достаточно уверенно можем сказать, что в рамках этого проекта мы Агенскалнскую станцию построим.

Срок реализации проекта - 2029 год, когда эта станция должна быть. Если все идет как запланировано, наша цель — что в марте принимается окончательное решение по этой закупки.

Тогда договор о выполнении этих работ мы можем заключить в тот момент, когда нам доступно финансирование, то есть заключен договор с Центральным агентством финансовых договоров о выделении финансирования фонда на этот проект. И если все успешно идет, то май - тот месяц, когда мы и заключили договор о финансировании, и договор о выполнении этих работ и начнутся проектные работы ", - пояснила в интервью Латвийскому радио директор по управлению проектами предприятия Агриса Мелне.

#железная дорога #Латвия #транспорт #строительство #развитие #проекты #инфраструктура #пассажирские перевозки #финансирование
